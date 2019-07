Nach wie vor bekommen zahl­reiche Mobil­funk­kunden von o2 im Online-Portal des Netz­betrei­bers eine Verdopp­lung ihres High­speed-Daten­volu­mens ange­zeigt. Das ist nach Auskunft der Telefónica-Pres­sestelle aller­dings keine Aufwer­tung der jewei­ligen Verträge, sondern ledig­lich ein Anzei­gefehler, der schnellst­möglich behoben werden soll.

"Es gilt die korrekte Daten­volumen-Anzeige in der App", so die Pres­sestelle des Netz­betrei­bers, wobei die falsche Anzeige in einigen Fällen auch in der Mein-o2-App zu sehen ist. "Sollten Kunden im laufenden Rech­nungs­monat ihr vertrag­lich fest­gelegtes High­speed-Daten­volumen über­schreiten, weil sie sich an der nicht korrekten Anzeige im Web orien­tieren, fallen selbst­verständ­lich keine Extra­kosten an", erklärte die Pres­sestelle weiter.

Extra­kosten sind zumin­dest bei o2 Free ohnehin nicht vorge­sehen. Statt­dessen wird die Perfor­mance des Internet-Zugangs bis zum Ende des jewei­ligen Abrech­nungs­zeit­raums auf maximal 1 MBit/s begrenzt, wenn der Kunde sein High­speed-Daten­volumen verbraucht hat.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (18)