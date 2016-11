Baustelle Telefónica: "Thorsten Dirks ist jetzt o2 Free"

Wie geht es bei Telefónica weiter? In dieser Podcast-Episode gehen wir auf den Weggang von Telefónica-CEO Thorsten Dirks ein. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Was passiert nach Dirks Abgang?

Überraschend hat Thorsten Dirks seinen Abschied von Telefónica für das Ende des ersten Quartals 2017 bekanntgegeben. Nun stellt sich die Frage, wie es bei dem Mobilfunkkonzern weitergeht und ob der Weggang sogar als Chance begriffen werden kann. Im Podcast besprechen wir unter­schiedliche Möglichkeiten und gehen auch auf den Status Quo ein. Aktuell sieht sich der TK-Konzern mit viel Kritik zum Kundensupport konfrontiert und auch bei der Fusion der beiden Netze gibt es immer wieder neue Baustellen. Doch abseits der Querelen gibt es durchaus auch positive Aspekte: So sorgen etwa die Tarifofferten von Discountern im o2-Netz dafür, dass Mobilfunk für quasi jeden Nutzer bezahlbar ist. Weiterhin hat Telefónica mit den o2-Free-Tarifen für ordentlich Schwung gesorgt und bietet eine unlimitierte Datenflat zur Grundgebühr von unter 25 Euro monatlich an. Doch während der Fokus in der Berichterstattung primär auf dem Endkundengeschäft liegt, könnten sich der M2M-Markt für Telefónica zu einem noch wichtigeren Standbein entwickeln. Co-Moderator Thorsten rät dem Konzern bereits jetzt, alle Kräfte zu bündeln, um sich für den Start von 5G zu wappnen, wo er großes Potenzial sieht. Die Chancen stünden seiner Meinung nach dabei gar nicht so schlecht, dass sich der Konzern hier eine Führungsposition erarbeiten könnte.

Erscheinungsweise und Feedback

Der "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcast erscheint alle 14 Tage. Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns über Ihr Feedback in den Kommentaren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Informationen und einen Überblick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Übersichtsseite.

Podcast direkt anhören und abonnieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren