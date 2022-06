o2 Business Blue jetzt mit 5G und 300 MBit/s

o2 schraubt an seinen Geschäfts­kun­den­tarifen: Alle erhalten jetzt Zugang zum 5G-Netz, ein Unli­mited-Tarif sogar mit bis zu 500 MBit/s. Wirk­lich viel Daten­volumen spen­diert o2 bei den Busi­ness-Blue-Tarifen aber nicht.

o2 hat heute eine Aufwer­tung seiner Handy-Tarife für Geschäfts­kunden bekannt gegeben. Nach wie vor ist aber nicht klar, ob o2 bei den Busi­ness-Blue-Tarifen nicht nach wie vor das - mögli­cher­weise veral­tete - Bild eines Geschäfts­kunden im Kopf hat, der über­wie­gend tele­foniert und fast nie das mobile Internet nutzt.

Immerhin gabs beim mobilen Internet eine Aufwer­tung: Alle Geschäfts­kunden-Tarife können nun auf das 5G-Netz zugreifen. Wie lange das mit dem teils geringen Daten­volumen wirk­lich Spaß macht, bleibt abzu­warten.

Sinn­haf­tig­keit der o2-Busi­ness-Blue-Tarife

Neue Business-Tarife bei o2

Bild: Telefonica (o2) Gleich­zeitig mit dem Zugang zum 5G-Netz haben die Tarife auch eine schnel­lere maxi­male Surf­geschwin­dig­keit erhalten. Alle o2-Busi­ness-Blue-Tarife erlauben nun Surfen mit bis zu 300 MBit/s. Alle im Folgenden ange­gebenen Preise sind zuzüg­lich Mehr­wert­steuer.

Zusätz­lich zur Allnet- und SMS-Flat bietet der Blue S 300 MB für monat­lich 8 Euro. Dieses lächer­liche Daten­paket kann über LTE/5G und 300 MBit/s in wenigen Sekunden verbraucht sein. Beim Blue S+ gibts 1 GB für 15 Euro, beim Blue M sind es 5 GB für 20 Euro. Der Blue L beinhaltet 15 GB für 30 Euro und der Blue XL 30 GB für 40 Euro. Ist das Daten­volumen vor Monats­ende verbraucht, kann nun auch bei Busi­ness Blue kosten­pflichtig Daten­volumen nach­gebucht werden.

Wie gesagt: o2 sieht als Ziel­gruppe für die Busi­ness-Blue-Tarife "Unter­nehmen ohne großen Daten­bedarf". Immerhin beinhalten die Tarife nicht nur EU-Roaming, sondern auch Roaming in der Schweiz, in Groß­bri­tan­nien, Norwegen, Island und Liech­ten­stein. Multi­cards sind nicht im Preis enthalten. Das neue Tarifportfolio im Überblick

Bild: Telefonica (o2)

Busi­ness Unli­mited mit einer Multi­card

Jeweils eine Multi­card ohne Aufpreis gibt es nur bei den o2-Busi­ness-Unli­mited-Tarifen mit unbe­grenztem Daten­volumen zur Allnet- und SMS-Flat. Auch bei den Unli­mited-Tarifen gibts zum EU-Roaming das Roaming in der Schweiz, in Groß­bri­tan­nien, Norwegen, Island und Liech­ten­stein.

Beim Unli­mited Smart für 50 Euro kann mit maximal 100 MBit/s gesurft werden, beim Unli­mited Max für 70 Euro mit bis zu 500 MBit/s. Nur der Unli­mited Max beinhaltet zusätz­lich eine Tele­fonie-Flat­rate von Deutsch­land in alle Länder der EU sowie die Schweiz, Groß­bri­tan­nien, Norwegen, Island und Liech­ten­stein. Beim Unli­mited Smart stehen für das Surfen im EU-Roaming 50 GB monat­lich bereit, beim Unli­mited Max sind es 70 GB.

