"Black Week" bei o2 und Blau: Tarife mit Smartphone günstiger

Auch o2 und Blau betei­ligen sich mit einer "Black Week" an der alljähr­lichen Rabatt­schlacht. Nicht nur Handy-Tarife mit Smart­phone gibts güns­tiger, auch bei VDSL-Tarifen winken Zusatz-Rabatte.

Black Deals bei o2 und Blau

Bild: o2 "Black Friday" und "Cyber Monday" sind schon seit einiger Zeit nicht mehr nur einzelne Tage, an denen Online-Händler und der Fach­handel mit satten Rabatten winken. Viele Shops haben das vorweih­nacht­liche Event inzwi­schen zu einer ganzen Rabatt­woche ausge­weitet - oder gar auf zwei Wochen.

Auch einige Mobil­funk-Provider machen bei der Aktion mit. o2 und Blau haben nun mitge­teilt, in welcher Form sie sich an der Rabatt­schlacht betei­ligen. Und dabei gibts nicht nur Rabatte auf Tarife mit Smart­phones, auch bei VDSL-Tarifen winkt ein zusätz­licher Rabatt. Alle im Folgenden erwähnten Ange­bote gibts vom 16. bis 30. November, und nur für Neukunden.

o2-Bundles: Smart­phones mit Tarif

Das Samsung Galaxy S20 FE gibts in Kombi­nation mit einem o2 Free M (20 GB) für 29,99 Euro monat­lich. Wird der Raten­zah­lungs­ver­trag für das Gerät für 24 Monate abge­schlossen, muss eine Anzah­lung von 25 Euro geleistet werden. Streckt man den Raten­ver­trag auf 36 Monate, muss nur 1 Euro ange­zahlt werden. Bei diesem Paket sind die Galaxy Buds 2 ohne Aufpreis enthalten.

Auch das Xiaomi 11T 5G wird mit dem o2 Free M (20 GB) kombi­niert und kostet 29,99 Euro monat­liche Grund­gebühr. Die Kondi­tionen der Anzah­lung sind dieselben wie beim Galaxy S20 FE. In diesem Paket ist ein Xiaomi-Luft­rei­niger für zu Hause ohne Aufpreis enthalten.

Bild: o2 Grund­sätz­lich nur 1 Euro muss ange­zahlt werden, wenn der Kunde den o2 Free M (20 GB) mit einer Nintendo Switch kombi­niert, auch hier liegt die Grund­gebühr bei 29,99 Euro monat­lich. Eine höhere Zuzah­lung wird aller­dings fällig, wenn man zu diesem Tarif einen Samsung Crystal UHD-TV 4K mit 60 Zoll haben möchte (bei einer monat­lichen Grund­gebühr von 29,99 Euro). Die einma­lige Anzah­lung beträgt hier zwar auch 1 Euro, bei einem Raten­zah­lungs­ver­trag von 24 Monaten kommen aber pro Monat 39,99 Euro für den Fern­seher dazu, bei 36 Monaten Lauf­zeit sind es 29,99 Euro monat­lich extra.

Der o2 my Prepaid Max mit 999 GB inklu­sive Allnet Flat kann mit verschie­denen Smart­phones kombi­niert werden. Das Xiaomi Redmi 9A kostet damit einmalig 129,99 Euro, das Samsung Galaxy A12 209,99 Euro und das Galaxy A32 (5G) 289,99 Euro. Außerdem gibts das Xiaomi Redmi Note 10 Pro für 289,99 Euro und das iPhone SE für 479,99 Euro zum Prepaid-Tarif dazu.

Zusatz-Rabatt bei VDSL-Tarif

Nicht nur im zwei­wöchigen Akti­ons­zeit­raum, sondern bis zum 28. Februar gibts für eine Bestel­lung des VDSL-Tarifs o2 my Home XL mit bis 250 MBit/s einen zusätz­lichen Rabatt: Auf die Grund­gebühr gibt es zusätz­lich 10 Euro Preis­nach­lass in den ersten 12 Monaten für Neukunden, o2-Bestands­kunden mit Kombi-Vorteil, junge Leute bis 28 Jahre sowie Personen ab 60 Jahren.

Damit verdop­pelt sich der Rabatt in den ersten 12 Monaten auf insge­samt 20 Euro monat­lich. Der o2 my Home XL ist damit in den ersten 12 Monaten für 24,99 Euro monat­lich erhält­lich. Ab dem 13. Monat zahlen Neukunden dann monat­lich 44,99 Euro, o2-Kunden mit Kombi-Vorteil 34,99 Euro, junge Leute und Personen ab 60 Jahren 39,99 Euro.

Diese Ange­bote gibt es bei Blau

Obwohl Blau sich wie berichtet von der Vermark­tung von Vertrags-Tarifen im Handel zurück­zieht, macht die Marke noch­mals bei der Black Week mit. Das Samsung A52s wird mit Allnet Flat L mit 4 GB für 17,99 Euro ange­boten. Das Smart­phone ist auch in Kombi­nation mit der Allnet Flat XL mit 8+2 GB für 19,99 Euro statt 21,99 Euro monat­lich erhält­lich. In dieser Kombi­nation wurde das Daten­volumen auf 10 GB aufge­stockt. Bei beiden Paketen liegen die AKG S30 Blue­tooth-Laut­spre­cher ohne Aufpreis bei.

Auch das iPhone 12 lässt sich mit der auf 10 GB aufge­stockten Allnet Flat XL kombi­nieren, dann werden monat­lich 39,99 Euro statt 41,99 Euro fällig. Mit der Allnet Flat L (4 GB) kombi­nieren lässt sich das Xiaomi 11 Lite 5G NE, die Grund­gebühr beträgt dann 17,99 Euro pro Monat. Letz­terem Paket liegen die Mi True Wire­less Earphones 2 Basic ohne Aufpreis bei.

Das Samsung Galaxy S20 FE kann bei Blau mit drei Tarifen kombi­niert werden: Mit Allnet Flat L mit 4 GB kostet es 27,99 Euro monat­lich, mit Allnet Flat XL 10 GB 29,99 Euro und mit Allnet Flat Plus mit 15 GB 27,99 Euro.

Etwas güns­tiger wird es, wenn man die drei Tarife mit den schon etwas älteren iPhone XR kombi­niert: Mit Allnet Flat L 4 GB werden monat­lich 22,99 Euro fällig, mit Allnet Flat XL 10 GB für sind es 23,99 Euro und mit Allnet Flat Plus mit 15 GB sind es 24,99 Euro pro Monat. Das iPhone 12 mini kann mit Allnet Flat XL mit 10 GB für 34,99 Euro kombi­niert werden.

Schließ­lich gibts das Xiaomi 11T 5G mit Allnet Flat L 4 GB für 25,99 Euro monat­lich, mit Allnet Flat XL mit 10 GB für 25,99 Euro und mit Allnet Flat Plus mit 13 GB für 29,99 Euro.

