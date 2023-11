o2-Aktion: Apple Watch bis zu 110 Euro günstiger

o2 legt bei seinen Black Deals noch­mals nach. Ab Donnerstag, den 23. November, ist die Apple Watch SE ohne Vertrag mit einem Preis­vor­teil von bis zu 110 Euro gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen erhält­lich. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich der Kunde für das Modell mit WLAN und GPS oder die Vari­ante mit zusätz­licher Mobil­funk-Schnitt­stelle entscheidet.

Das 40 Milli­meter große Modell kostet im Rahmen der bis zum 29. November laufenden Aktion 179 Euro anstelle der norma­ler­weise übli­chen 289 Euro. Wer die Vari­ante mit zusätz­licher LTE-Schnitt­stelle wählt, zahlt anstelle der norma­ler­weise übli­chen 339 Euro bei Kauf im Akti­ons­zeit­raum nur 229 Euro. Weitere Black Deals von o2

Screenshot: teltarif.de, Quelle: o2online.de Die 44 Milli­meter große Vari­ante schlägt in der GPS-Version im Rahmen der Aktion mit 209 Euro zu Buche. Hier beträgt der Preis­vor­teil 100 Euro, denn norma­ler­weise wird die Uhr für 309 Euro verkauft. Bei der Vari­ante mit LTE beträgt die Ersparnis wieder 110 Euro. Anstelle der norma­ler­weise übli­chen 369 Euro berechnet o2 derzeit 259 Euro.

Samsung Galaxy S21 FE für 325 Euro

Das Samsung Galaxy S21 FE ist im Rahmen der Aktion ohne Vertrag für 325 Euro erhält­lich. Beim Blick auf die Ange­bote anderer Online-Händler zeigt sich, dass das Angebot nicht schlecht ist. Abseits der o2-Aktion ist das Smart­phone erst zu Preisen ab etwa 400 Euro erhält­lich. Vor dem Kauf sollten Inter­essenten berück­sich­tigen, dass das Gerät aber mitt­ler­weile fast zwei Jahre alt ist. Es ist aller­dings dennoch ein Top-Handy, das auch noch einige Jahre Updates erhalten wird.

Als Alter­native bietet die Telefónica-Marke das Samsung Galaxy S21 FE auch in Verbin­dung mit dem Tarif o2 Mobile M an. Das Angebot kostet 1 Euro Anzah­lung und 36 Monate lang jeweils 32,99 Euro. Der Tarif - eine Allnet-Flat mit monat­lich 25 GB High­speed-Daten­volumen - kostet auch in der SIM-only-Vari­ante 32,99 Euro pro Monat. Unter dem Strich zahlt man in den ersten beiden Jahren demnach nur für den Mobil­funk­ver­trag und nach dessen Ende ab dem 25. Monat für das Smart­phone.

Das Angebot mit Vertrag ist wenig attraktiv. Wenn das Smart­phone abbe­zahlt ist, ist es bereits fast fünf Jahre alt. Ob es dann noch vom Hersteller mit Soft­ware-Updates versorgt wird, bleibt abzu­warten.

Weitere Black Deals haben o2 und Blau schon vor einigen Tagen ange­kün­digt.