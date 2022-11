o2: 100 Euro für Wechsler, Samsung-Watch ohne Aufpreis

Die Telefónica-Kern­marke o2 hat Aktionen ange­kün­digt, die im Zeit­raum vom 16. bis 29. November unter dem Ober­begriff "Black Deals" vermarktet werden. Unter anderem bietet o2 das Samsung Galaxy S22 zusammen mit dem Tarif o2 Free M (Allnet-Flat­rate mit 20 GB High­speed-Daten­volumen pro Monat) zu Sonder­kon­ditionen an.

Inter­essenten leisten eine Anzah­lung von 1 Euro und zahlen dann 24 Monate lang 44,99 Euro oder 36 Monate lang 34,99 Euro. Zudem bekommen die Kunden im Rahmen dieses Ange­bots die LTE-Vari­ante der Samsung Galaxy Watch 4 ohne Extra-Kosten. Die Smart­watch wurde im vergan­genen Jahr als erstes Gerät mit dem neuen Betriebs­system WearOS 3.0 veröf­fent­licht.

Als Alter­native ist der Tarif o2 Free M zusammen mit den Apple iPhone 13 mit 128 GB Spei­cher­platz im Rahmen der Black Deals zu bekommen. Hier beträgt die Anzah­lung 25 Euro. Danach werden zwei Jahre lang 54,99 Euro berechnet. Alter­nativ kann der Kunde auch eine 36-mona­tige Lauf­zeit wählen. Dann liegt der Monats­preis bei 44,99 Euro.

Smart-TV im Paket mit Smart­phone-Tarif

Neue o2-Aktionen

Foto: Telefónica

Für Inter­essenten, die gerade kein neues Smart­phone benö­tigen, bietet o2 den Free-M-Tarif im Rahmen der Aktion auch im Paket mit einem smarten Fern­seher an. Der Samsung Crystal UHD TV 65 Zoll ist zusammen mit dem Mobil­funk­tarif zu folgenden Kondi­tionen erhält­lich: 49 Euro Anzah­lung und zwei Jahre lang monat­lich 34,99 Euro oder 1 Euro Anzah­lung und 36 Monate lang monat­lich 29,99 Euro.

Eine weitere Aktion betrifft Fest­netz-Neukunden: Bis einschließ­lich 29. November erhalten Kunden bei Abschluss eines o2 my Home S mit bis 50 MBit/s im Down­stream oder eines o2 my Home M mit bis 100 MBit/s einen Extra-Rabatt: Auf die Grund­gebühr gibt es beim o2 my Home S zusätz­lich 5 Euro und beim o2 my Home M 10 Euro Preis­nach­lass in den ersten zwölf Monaten nach Vertrags­abschluss.

Neu- und Bestands­kunden, die sich für o2 TV & WOW entscheiden, erhalten im Rahmen der Black-Deals-Aktion drei Frei­monate. Danach wird für die Strea­ming-Option die regu­läre Grund­gebühr von 9,99 Euro pro Monat berechnet, sofern keine anderen Rabatte (außer "Junge Leute" und "60 Plus" sowie Kombi-Vorteil ohne Bundle) in Anspruch genommen werden.

Für die Rufnum­mern­mit­nahme von einem anderen Anbieter zu o2 bekommen Kunden einen Bonus über 100 Euro.