Wer sich für das neue o2 Banking interessiert, muss die o2 Banking App von Comdirect laden und installieren. (Google Play Store)

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Noto­ri­sche Skep­tiker waren verblüfft: o2 hat mit seiner Ankün­di­gung, heute die App für das "neue" o2-Banking bereit­zu­stellen, Wort gehalten. Sowohl für iOS (Apple), als auch Android (Google) steht die App zum Down­load zur Verfü­gung.

Wer ein neues Huawei-Handy ohne offi­zi­ellen Google-Play-Store verwenden möchte, dürfte Probleme haben. Zwar könnte es gelingen, die notwen­dige APK-Instal­la­ti­ons­datei auf Umwegen auf das Handy zu bekommen, ob dann aber alle Sicher­heits­funk­tionen einen (sicheren) Betrieb der Banking-App erlauben, ist unklar. Das ist natür­lich kein o2-spezi­fi­sches Problem, sondern trifft gene­rell auf app-gesteu­erte Online-Banken (z.B. N26) zu.

Rich­tige App laden!

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Im iTunes-App-Store wird sogar die App "o2 Banking neu" genannt, bei Google Play gibt es zwei o2 Banking-Apps, die "neue" (rich­tige) hat unten ein rotes Bänd­chen am Icon.

Wer sich die App instal­liert, muss erst ein eigenes App-Kenn­wort fest­legen und wird dann auf eine Eingabe-Maske geführt, wo die übli­chen persön­li­chen Daten abge­fragt werden. Nach der Angabe aller notwen­digen Daten kommt eine E-Mail zur Bestä­ti­gung der genannten E-Mail-Adresse. Dann folgt eine Mail mit den Unter­lagen, die man fürs Post-Ident braucht. Dazu sollte daheim ein PC mit Drucker vorhanden sein. Falls nicht, die Post(bank)filiale kann auch ohne Drucker klar kommen, freund­lich bleiben.

Bei iOS wird auf die "neue" Version gut hingewiesen.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Die Unter­lagen des Post-Ident-Verfah­rens, müssen persön­lich bei einer Post(bank)-Filiale vorge­legt werden. Der Mitar­beiter prüft dann den Pass oder Perso­nal­aus­weis und das Ident­for­mular und schickt das per Brief­post an ein Abwick­lungs­zen­trum von comdi­rect. Problem dabei: Nicht jede örtliche Post­stelle kann Ident­prü­fungen durch­führen. Dazu ist ein Besuch in einer Post(bank)-Filiale (echte Filialen der Deut­schen Post gibt es aus Kosten­gründen längst nicht mehr) notwendig, die sich meist nur noch in der nächsten größeren Stadt befindet. Personen, die Bedenken wegen der aktu­ellen Corona-Lage haben, werden hier schon gewaltig ausge­bremst.

Video-Chat kommt erst später

Das eigent­lich prak­ti­schere Verfahren per Video-Chat steht für die Kunden des neuen o2-Banking derzeit noch nicht zur Verfü­gung, es soll ab "Herbst" soweit sein. Weniger schön, aber verschmerzbar: Die ersten o2-Banking-Kunden sollen erst einmal eine "normale" comdi­rect Bank­karte bekommen, erst später soll es eine Karte mit dem o2-Logo geben.

Im Gegen­satz zu o2-Fidor wird das neue Konto bei der Schufa gemeldet. Kandi­daten mit schwie­riger Bonität könnten also durchaus abge­lehnt werden. Kunden, die früher schon einmal ein comdi­rect-Konto hatten, können das nach 6 Monaten neu bekommen, könnten aber auch abge­lehnt werden, konkrete Gründe erfährt man nicht.

Giro­card mit V-Pay

So wäre zunächst das Design der o2-Comdirect Debitcard mit V-Pay zu vermuten.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die ausge­ge­bene Giro­card wird mit V-Pay gekop­pelt sein, dem Debit-Karten-System der Visa/Santander-Bank. In bestimmten Ländern werden aber weder Giro­card noch V-Pay akzep­tiert, da braucht man eine Maestro-Karte, die heute offi­ziell "EC" heißen soll und eine Marke der Master­card ist. Nur im volks­tüm­li­chen Sprach­ge­brauch wird unter "EC-Karte" nach wie vor die heutige "Giro­card" verstanden. Die Giro­card der Comdi­rect wird das kosten­lose Geld­ab­heben nur an Bank­au­to­maten der "Cash-Group" (ein Banken­ver­bund) und im Euro-Währungs­raum erlauben, aber mögli­cher­weise verlangen andere Auto­ma­ten­auf­steller extra Geld pro Abhe­bung, das muss aber vor der eigent­li­chen Abhe­bung ange­zeigt werden. Bei o2-Fidor war das an allen Banken für den Kunden kostenlos.

Schwa­cher Trost: Lang­fristig dürfte die Giro­card komplett verschwinden, weil erste deut­sche Banken aufge­geben haben und nun eine Debit-Karte mit Master­card-Logo als Stan­dard-Bank-Karte ausgeben wollen. Die wären dann relativ einfach mit Apple-Pay und Google-Pay nutzbar, aber soweit sind wir noch nicht.

Echte Kredit­karte auf Wunsch

So könnte die neue Visa-Card für o2-Comdirect Kunden zunächst aussehen.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Neben der comdi­rect-Giro­card wird es bei o2-Banking auf Wunsch eine "echte" Visa-Kredit­karte geben, die über ein Unter­konto von comdi­rect reali­siert wird und bei der Schufa gemeldet wird. Offenbar ist keine Master­card-Kredit­karte möglich. Es kann Situa­tionen geben, wo Master­card funk­tio­niert, Visa aber nicht (und umge­kehrt), aber diese sollten heute selten sein. Geld abheben mit der Visa-Karte im Inland und in Euro-Währungs­län­dern ist mit zackigen Gebühren (9,90 Euro pro Abhe­bung) belastet sein. Ausser­halb (z.B. in der Schweiz oder Nicht-Euro-Ländern kostet das Abheben nichts extra, sofern der Auto­ma­ten­auf­steller nicht doch noch die Hand aufhält. Das ging mit der blauen o2-Fidor-Karte viel einfa­cher. Aufpassen: Eine echte Kredit­karte sammelt alle Umsätze und rechnet nur einmal im Monat ab. Das ist wichtig, wenn man seine Finanzen nur schwierig über­bli­cken kann.

Erfah­rungen mit "comdi­rect"?

Schau man sich die Erfah­rungen mit comdi­rect in einschlä­gigen Foren durch, liest man stark gemischte Schil­de­rungen. Diese reichen von "alles problemlos, hoch zufrieden, Hotline ist freund­lich und hilfs­be­reit" bis hin zu auffal­lend vielen Klagen über "über­ra­schende" Kündi­gungen "ohne Angaben von Gründen". Mitunter sei die Hotline schwer erreichbar, lege auch mal unver­mit­telt auf oder verweise auf den E-Mail Kontakt.

Selbst auf hart­nä­ckige Nach­fragen sei nie klar erklärt worden, warum eine Kündi­gung erfolgt sei. Aus den Puzzle­teilen im Netz geht dann hervor, dass es wohl schon reicht, größere Summen aus dem Ausland zu bekommen (beispiels­weise wenn der Konto­in­haber im Ausland arbeitet und von dort sein Gehalt bekommt) oder wenn man via eBay etwas ins Ausland, mögli­cher­weise gar noch ins Nicht-EU-Ausland verkauft hat.

Sollte gar die eigene Konto­nummer (unver­schuldet) in einem Betrugs­fall als mögli­cher­weise betroffen genannt werden, gilt die "auto­ma­ti­sche" Kündi­gung als hoch­wahr­schein­lich.

Rück­fragen der Bank unbe­dingt beant­worten

Wenn die Bank eine Nach­frage zur Herkunft von einge­henden Geldern stellt, sollte man sofort reagieren und muss trotzdem damit rechnen, dass die Antwort bei der Bank nicht oder nicht an der rich­tigen Stelle eingeht, die Folge ist mögli­cher­weise eine Kündi­gung? Eine Meldung an die BAFIN (Banken­auf­sicht) kann viel­leicht helfen, sicher ist das aber nicht. Über­ra­schende Kündi­gungen scheinen aber kein spezi­elles Problem von comdi­rect zu sein, sie können auch bei anderen Neo-Banken (wie z.B. N26) auftreten.

Die AGB geben der Bank Recht, sie kann ohne Angaben von Gründen einfach kündigen. Da die Bank den Kunden ja persön­lich gar nicht kennt, ist sie nur auf Infor­ma­tionen aus Daten­banken ange­wiesen, deren Inhalte stimmen aber auch unvoll­ständig oder gar fehler­haft sein können. Der Kunde bekommt davon meis­tens gar nichts mit und hat den Ärger.

Da bekommt die Fili­al­bank mit persön­li­chem Berater vor Ort eine ganz neue Qualität, sofern es sie noch gibt und der Berater nicht perma­nent wech­selt.

Warte­zeit 3 Wochen? Könnte eng werden

Wer heute ein o2-comdi­rect-Konto bestellt, sollte laut den FAQs von o2-Banking bis zu 3 Wochen warten müssen, bis klar ist, ob das Konto "geneh­migt" wird und die Bank­karte eintrifft. Wenn dann das neue Konto abge­lehnt würde, sollte eine örtliche Fili­al­bank in Augen­schein genommen werden. So oder so: Wenn erst noch alle Dauer­auf­träge umge­stellt werden müssen, könnte die Frist bis zur defi­ni­tiven Schlie­ßung von o2-Fidor schon sehr eng werden.

Laut unbe­stä­tigten Bran­chen­ge­rüchten soll o2-Banking (by Fidor) etwa 70.000 Kunden über­zeugt haben. Wie viele davon den Wechsel zum neuen o2-Banking durch­ziehen werden, kann nur speku­liert werden. In Foren wird über eine Wech­sel­quote von höchs­tens 50 Prozent speku­liert.

Haben Sie den Wechsel von o2-Banking von Fidor zu o2-Banking bei comdi­rect ange­stoßen? Wie ist es Ihnen ergangen? Berichten Sie uns im Forum.