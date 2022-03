o2-Banking wird eingestellt: Konten bleiben erhalten

Am 30. April endet die Koope­ration zwischen Telefónica (o2) und der Comdi­rect-Bank beim o2-Banking. Doch diesmal geht es glimpf­lich aus. Bestands­kunden behalten ihr Konto, samt Konto­nummer, Karten etc.

Mit dem Start des o2-Banking war Telefónica o2 einst ein Pionier. Gemeinsam mit der Fidor Bank hatte o2 seiner­zeit ein Bank­konto gestartet, das mit einer Debit-Master­card gekop­pelt war und bei den meisten Kunden reibungslos funk­tio­nierte.

Doch mit der Zeit wurde der Status der Fidor-Bank unklar, das Unter­nehmen sei zum Verkauf gestellt worden, hieß es seiner­zeit. Kurz und gut: o2 entschied sich, die Zusam­men­arbeit zu beenden und ließ allen o2-Banking-Kunden kündigen. Als neues Produkt wurde den verun­sicherten Kunden das neue o2 Banking in Koope­ration mit der comdi­rect Bank der Direkt­bank-Tochter der Commerz­bank ange­boten. Einen auto­mati­schen Wechsel gab es nicht. Die Kunden mussten sich komplett neu anmelden und alle Hürden wie Iden­titäts­prü­fung, Boni­täts­check und so weiter erneut über sich ergehen lassen.

Es war bekannt, das o2-Fidor etwa 70.000 Kunden hatte. Wie viele Kunden den Wechsel zur Comdi­rect-Bank mitge­macht haben, wurde nicht kommu­niziert.

Kunden erhalten E-Mail

Die Kooperation o2-Banking von Telefónica-o2 und Comdirect wird eingestellt. Bestandskunden wechseln vollständig zu Comdirect.

Bild: Telefónica Nun, rund ein Jahr später, erhielten die o2-Banking-Comdi­rect-Kunden in diesen Tagen eine E-Mail: Die Part­ner­schaft endet zum 30. April 2022. Doch diesmal ist es etwas anders: Das Bank­konto bleibt bestehen, Karten­nummer oder Konto­nummer ändern sich nicht, wenn der Kunde nicht von sich aus kündigt.

Ende der o2 Money App

Was wegfällt, ist die o2-Money-App, die mit Haus­halts­buch, Vertrags­über­sicht und Monats­budget nur noch bis zum 30. April 2022 nutzbar sein wird.

o2 Bonus­zins entfällt

Zeit­gleich endet auch das o2 Money Bonus­pro­gramm mit dem Bonus­zins. Hier konnten o2-Kunden Bonus­punkte sammeln, das ist nur noch im April möglich. Und bis zum 31. Mai 2022 müssen die ange­sam­melten Bonus­punkte ausbe­zahlt werden, was über die bis dahin noch aktu­elle o2-Banking-App funk­tio­niert. Ab dem 01. Juni 2022 wird der Zugang zur o2-Banking-App nicht mehr möglich sein, die App sollte dann gelöscht werden, da sie dann nicht mehr funk­tio­niert.

Login künftig direkt bei Comdi­rect

Wer im Rahmen der Part­ner­schaft ein o2-Banking-Konto oder ein Depot bei der Comdi­rect eröffnet hat, kann das weiter nutzen. Die verein­barten Kondi­tionen ändern sich nicht, die dazu­gehö­rigen Bank­karten bleiben in Betrieb. o2 empfiehlt den Kunden gleich die origi­nale comdi­rect-App herunter zuladen, die es für iOS/Apple und Android gibt. Die gewohnten Zugangs­daten von der o2-Banking-App funk­tio­nieren nach Angaben von o2 und Comdi­rect auch mit der origi­nalen Comdi­rect-App weiter. Der Online-Zugang zum Konto ist ab sofort über das „Login“ auf www.comdirect.de zu finden.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Kopp­lung von Handy­ver­trag und Banking war eigent­lich sinn­voll, denn das Handy ist ein wich­tiges Werk­zeug im Alltag und wird auch gerne zum Bezahlen genutzt. Nur machen solche Koope­rationen nur Sinn, wenn der Kunde auch davon einen Vorteil hat. Davon hörte man in der letzten Zeit eigent­lich gar nichts mehr. Und wo es keinen "Mehr­wert" gibt, verlieren die Kunden die Lust oder steigen gar nicht erst ein.

Immerhin: Erfreu­lich ist, dass dieses Mal trotz Ende der Koope­ration die bereits bestehenden Bank­konten einfach weiter­laufen können, sofern der Kunde nicht von sich aus aktiv kündigt. Gerade in turbu­lenten Zeiten ist das gut zu wissen. Ein Bank­konto wech­selt man nicht so leicht und so schnell wie einen Handy­ver­trag oder ein paar abge­tra­gene Klamotten.

