Alt vs. Neu: o2-Tarife im Vergleich

Heute hat o2 seine neuen Tarife vorge­stellt. In Kraft treten werden sie erst ab April. Da bleibt also genü­gend Zeit, sich darüber im Klaren zu werden, ob sich ein Wechsel lohnen könnte oder ob man in seinem Bestand­starif bleibt. Zu berück­sich­tigen ist auch, welche Rabatte in Kürze ablaufen und welche Rabatte in Zukunft möglich sein werden.

Welches Tarif­prinzip? Volu­men­pakete oder Unli­mited?

Ein weiteres Krite­rium ist die Tarif-Familie: Ist ein unbe­grenztes Daten­volumen wichtig, wobei die maxi­male Höchst­geschwin­dig­keit sich nach dem privaten Geld­beutel und dem Nutzungs­ver­halten richtet? Ein Angebot, das beispiels­weise die Telekom oder Voda­fone so nicht bieten. Die neuen o2-Tarife sind bei der Grundgebühr durchweg um 3 Euro teurer.

Foto: contrastwerkstatt-fotolia.com, Logo: o2, Montage: teltarif.de Oder soll es ein bestimmtes Kontin­gent sein, dass bei inten­siver unvor­her­gese­hener Mehr-Nutzung aufge­braucht sein könnte? Fragen, die der Kunde sich selbst beant­worten muss.

Ein wich­tiger Tipp: Schließen Sie Ihren Vertrag mit einem Monat Lauf­zeit ab, das macht die Sache flexibel und erlaubt Tarif­ände­rungen, wenn die gebuchte Vari­ante nicht "passen" sollte.

Die alten und neuen Telefónica-Tarife im Über­blick

Die alten und neuen Telefónica-Unli­mited-Tarife im Über­blick

