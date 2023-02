o2-Aktion: Vierfaches Datenvolumen im Business Blue XL

o2 hat eine Tarifak­tion für Geschäfts­kunden gestartet. Inter­essenten, die sich für den Tarif o2 Busi­ness Blue XL entscheiden, erhalten derzeit das vier­fache Daten­volumen gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen des Vertrags. Demnach sind im Rahmen der Aktion neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze monat­lich 120 GB anstelle der sonst übli­chen 30 GB High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang inklu­sive.

Die Kosten für den Tarif sind abhängig davon, wie viele Mobil­funk­anschlüsse der Kunde benö­tigt. Eine Karte schlägt mit monat­lich 47,60 Euro (40 Euro netto) zu Buche. Wer als Firma gleich 79 Verträge abnimmt, erhält 60 Prozent Rabatt. Demnach redu­ziert sich der Grund­preis auf 19,04 Euro (netto 16 Euro) pro SIM-Karte. Neue o2-Business-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: o2business.de Die Kunden bekommen Zugang zum GSM-, LTE- und 5G-Netz von o2. Der mobile Internet-Zugang ist mit bis zu 300 MBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream möglich. Die Telefónica-Marke räumt im "Klein­gedruckten" zum Vertrag ein, dass die tatsäch­liche Band­breite bei durch­schnitt­lich 59,7 MBit/s im Down­stream und 25,6 MBit/s im Upstream liegt. Nach Verbrauch des Inklu­siv­volu­mens wird die Perfor­mance auf maximal 32 kBit/s redu­ziert.

EU-Roaming inklu­sive Schweiz

Während Inter­national Roaming in der Schweiz für Kunden in Privat­kunden-Tarifen von o2 zum Teil sehr teuer ist, bekommen Geschäfts­kunden den Mobil­funk-Zugang in der Eidge­nos­sen­schaft zu den glei­chen Kondi­tionen wie in den EU-Staaten sowie auf Island, in Liech­ten­stein, Norwegen und im Verei­nigten König­reich. Für Privat­kunden ist zwar eine Schweiz-Option geplant. Eine Einglie­derung in die EU-Tarif­zone ist aber wohl nicht vorge­sehen.

Eben­falls inter­essant: Das Angebot gilt zunächst bis zum 14. Mai und o2 behält sich laut Fußnoten zur Option eine Verlän­gerung vor. Offenbar ist für den Busi­ness-Bereich also vorerst kein neues Tarif­port­folio geplant und auch die "Mehr-für-mehr"-Philo­sophie, mit der das Unter­nehmen höhere Grund­gebühren durch­setzen will, gilt zunächst nur für Privat­kunden.

Wie berichtet zeigt die Mein-o2-App zahl­rei­chen Kunden derzeit die Möglich­keit an, auch 5G-Stan­dalone nutzen zu können. In einer weiteren Meldung lesen Sie, was die Telefónica-Pres­sestelle zu 5G SA für Privat­kunden sagt.