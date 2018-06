WM-Aktion bei o2: 5 GB zusätzlich für 5 Euro

Der o2-Tower in München Ein Ereignis wie die Fußball-WM nimmt nicht nur der Online- und Einzelhandel zum Anlass, für seine Produkte mit Rabatten zu werben - mitunter sind Aktionen auch an das Abschneiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim FIFA-Turnier gekoppelt.

Auch die Netzbetreiber und Provider denken sich zu so einem Turnier einiges aus, wie beispielsweise die Telekom mit einer Gratis-DayFlat, die es auch bei EDEKA smart und FCB Mobil gibt. Doch nicht immer stehen derartige Aktionen wirklich allen Kunden offen - auch nicht die folgende von o2.

Option verlängert sich bei Nichtkündigung automatisch

Ein teltarif.de-Leser sandte uns den Screenshot einer SMS zu, die er von o2 erhalten hatte. Darin heißt es:

Lieber o2-Kunde, unser Deal für echte Fans: Erhöhen Sie Ihr bestehendes Datenvolumen jeden Monat um 5 GB für 5 Euro. Das Angebot ist nur bis 29.06.18 gültig und monatlich kündbar. Und wenn Deutschland das Achtelfinale erreicht, gibt's einmalig 1 GB geschenkt. Bitte einfach mit 'WM' antworten oder buchen Sie online auf g.o2.de/mbM. Ihr o2-Team.

Wir erkundigten uns bei o2 nach weiteren Details zu der Aktion. Eine Sprecherin teilte uns mit, dass es sich um eine Kampagne handelt, die sich nur "an eine kleine Zielgruppe" richtet. Es bekommt also nicht jeder o2-Kunde die Offerte per SMS. Wer sich als teilnahmeberechtigter Kunde über den Link in seinem o2-Account anmeldet, soll auf einer Landingpage mit weiteren Informationen landen.

Grundsätzlich ist es aber so, dass ausschließlich Vertragskunden in allen Tarifen teilnehmen können, Prepaid-Kunden hingegen nicht. Wer die Option bucht, erhält diese nicht nur für den aktuellen Monat Juni, sondern bei Nichtkündigung verlängert sich die Option jeweils automatisch um einen weiteren Monat. Wer nach der ersten Buchung nichts weiter unternimmt, zahlt also künftig monatlich 5 Euro mehr und erhält dafür 5 GB mehr Datenvolumen.

Laut Aussage von o2 kann das Paket allerdings unabhängig von der Laufzeit des zugrundeliegenden Tarifs jeden Monat gekündigt werden. Eine Koppelung an die Mindestvertragslaufzeit des Basis-Tarifs findet nicht statt.

Alle Tests und Berichte zur Fußball-Weltmeisterschaft lesen Sie in unserer Meldungsübersicht zur FIFA-WM.