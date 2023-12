o2: "Echtes" 5G für weitere Smartphones verfügbar

Im Oktober hatte Telefónica als zweiter deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber nach Voda­fone den vom LTE-Netz unab­hän­gigen 5G-Stan­dard für Privat­kunden frei­gegeben. Zuvor war 5G-Stan­dalone nur von Firmen­kunden nutzbar. Doch "einfach so" funk­tio­niert die Nutzung für die Kunden nicht - selbst wenn sie über ein 5G-fähiges Mobil­telefon und einen passenden Tarif verfügen.

Zum Auftakt für 5G-Stan­dalone bei o2 konnten ledig­lich Besitzer eines Samsung-Smart­phones der Galaxy-S22- und S23-Reihe sowie Nutzer der Xiaomi-12- und 13-Serien das eigen­stän­dige 5G-Netz nutzen. Jetzt kommen - zusammen mit einem Android-14-Update - auch die Samsung-Smart­phones Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5, A33 5G, A34 5G sowie das neue Samsung Galaxy S23 FE hinzu.

o2 bezeichnet 5G Standalone als 5G Plus

Foto: Telefónica Um 5G-Stan­dalone nutzen zu können, müssen die Kunden noch die kosten­lose 5G-Plus-Option buchen. Diese steht in Lauf­zeit­ver­trägen mit 5G-Zugang zur Verfü­gung. Nach der Buchung kann das Stan­dalone-5G-Netz für zwölf Monate genutzt werden. Danach wird die Option auto­matisch beendet. Warum sich "5G Plus" nicht - wie bei Voda­fone - dauer­haft buchen lässt, ist nicht bekannt.

VoNR im gesamten 5G-Netz

Während bei Voda­fone die Endge­räte-Auswahl für 5G-Stan­dalone größer ist als bei o2, steht der Stan­dalone-Modus im Voda­fone-Netz nur bei einem Teil der Basis­sta­tionen zur Verfü­gung. Telefónica hat wiederum bereits sein gesamtes 5G-Netz mit dem Stan­dalone-Stan­dard aufge­rüstet. Somit können die Kunden auch in allen 5G-Funk­zellen über Voice over New Radio (VoNR) tele­fonieren.

5G-Stan­dalone bietet vor allem den Vorteil nied­rigerer Reak­tions­zeiten gegen­über dem 5G-Netz als Ergän­zung zu LTE. Bezüg­lich der Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit könnte sogar die Kombi­nation von LTE und 5G von Vorteil sein, da dann die Perfor­mance beider Netz­stan­dards kombi­niert wird. Details zum eigenständigen 5G-Netz

Foto: Telefónica Die Deut­sche Telekom bietet die Nutzung des eigen­stän­digen 5G-Netzes für Privat­kunden derzeit noch nicht an. Im Rahmen ihres Netze­tags hat sie diese Woche verkündet, das im kommenden Jahr ändern zu wollen. Details dazu, wann das Angebot startet, welche Smart­phone-Modelle kompa­tibel sind und wie sich die 5G-SA-Option dann buchen lässt, sind noch nicht bekannt.

Weitere Details vom Telekom-Netzetag finden Sie in einem eigenen Beitrag.