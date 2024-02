o2: Weitere Smartphones unterstützen "echtes" 5G

Telefónica hat im Oktober vergan­genen Jahres als zweiter deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber das eigen­stän­dige 5G-Netz für Endver­brau­cher geöffnet. Zuvor schal­tete bereits Voda­fone 5G Stan­dalone für Kunden mit Lauf­zeit­ver­trägen frei. In beiden Netzen gilt: 5G SA, in der Werbung auch als 5G Plus bezeichnet, gibt es nur in Verbin­dung mit einem Lauf­zeit­ver­trag. Prepaid­kunden sind noch außen vor.

Vertrags­kunden müssen für die Nutzung des vom LTE-Stan­dard unab­hän­gigen 5G-Netzes eine entspre­chende Option buchen. Diese ist bei Voda­fone dauer­haft, bei o2 zunächst für zwölf Monate kostenlos. Die Telefónica-Marke hat noch keine Details dazu verraten, wie es für Inter­essenten nach dem ersten Jahr weiter­geht. Weitere Voraus­set­zung ist ein für 5G SA passendes Smart­phone.

Wie schon bei der Einfüh­rung von LTE und 5G Non-Stan­dalone ist nicht jedes Handy mit 5G SA in jedem Netz kompa­tibel. So star­tete o2 im Oktober mit wenigen Geräten von Samsung und Xiaomi. Weitere Samsung-Hand­helds kamen Ende vergan­genen Jahres hinzu, nachdem die Geräte ein Update auf Android 14 erhalten haben.

Viele Smart­phone-Modelle neu dabei

Mitt­ler­weile hat Telefónica die Liste der Mobil­tele­fone mit 5G-Plus-Kompa­tibi­lität deut­lich erwei­tert, wie ein Blick auf die o2-Webseite zeigt. Mit dem Xperia 1V und dem Xperia 5V sind erst­mals auch Geräte von Sony dabei. Zudem stehen eine Reihe weiterer Handys von Samsung und Xiaomi für die Nutzung des eigen­stän­digen 5G-Netzes von o2 zur Verfü­gung.

Smartphones mit 5G Plus bei o2

Fotos: Telefonica/teltarif.de, Montage: teltarif.de Das Apple iPhone fehlt nach wie vor in der Liste. Auch die erst seit wenigen Wochen verfüg­baren Samsung-Smart­phones Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra werden noch nicht als kompa­tibel genannt. Zudem handelt es sich bei der 5G-SA-Frei­gabe beim Samsung Galaxy Z Flip 3 und beim Xiaomi Redmi 12 5G noch um einen Commu­nity-Test.

Inter­essenten sollten außerdem bedenken, dass für die 5G-Plus-Funk­tion mögli­cher­weise eine Netz­betreiber-spezi­fische Firm­ware erfor­der­lich ist. Diese sollte auf Smart­phones, die über o2 bezogen wurden, instal­liert sein. Bei Geräten aus dem freien Handel oder von anderen Netz­betrei­bern ist es denkbar, dass 5G Plus nicht funk­tio­niert.

5G Plus-fähige Smart­phones im o2-Netz von Samsung

5G Plus-fähige Smart­phones im o2-Netz von Xiaomi

5G Plus-fähige Smart­phones im o2-Netz von Sony

Anzeige:

Im Voda­fone-Netz haben wir 5G SA bereits einem Test unter­zogen