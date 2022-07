o2 versorgt Münchner U-Bahn ab sofort mit 5G

Telefónica hat sein 5G-Netz in der Münchner U-Bahn ausge­baut. Versorgt werden alle Linien in der baye­rischen Landes­haupt­stadt.

Telefónica bietet sein 5G-Netz jetzt auch im Unter­grund an. Wie der Konzern mitteilte, steht der neue Mobil­funk­stan­dard ab sofort im gesamten U-Bahn-Netz von München zur Verfü­gung. Hierzu wurden nach Angaben des Netz­betrei­bers in den vergan­genen Wochen umfang­reiche Moder­nisie­rungs­arbeiten durch­geführt. Unter anderem seien rund 100 neue Sende­ein­heiten verbaut worden. o2 bietet 5G in der Münchner U-Bahn

Foto: Telefónica Dank der Single-RAN-Technik kann o2 alle derzeit einge­setzten Netz­stan­dards - von GSM über LTE bis hin zu 5G - flexibel über die genutzten Frequenz­bereiche verteilen, wie der eben­falls in München ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern weiter erläu­terte. Insge­samt seien rund 200 Funk­zellen im Einsatz, um die Fahr­gäste auf den U-Bahn-Linien 1 bis 8 zu versorgen.

Beson­ders heraus­for­dernd seien die Arbeiten gewesen, da diese während des laufenden U-Bahn-Betriebs durch­geführt wurden. Die Umbau­maß­nahmen mussten aus diesem Grund abschnitts­weise in den verkehrs­ruhigen Nacht­stunden durch­geführt werden. Unter anderem wurde bestehende Hard­ware in den Tech­nik­räumen der U-Bahn durch moder­nere Netz­technik ausge­tauscht.

Mallik Rao: "Wir bauen 5G schneller aus als jede andere Mobil­funk­tech­nologie"

"Wir bauen 5G schneller aus als jede andere Mobil­funk­tech­nologie zuvor. Der Start unseres 5G-Netzes in der Münchner U-Bahn ist ein weiterer Beleg für unsere rasanten Ausbau­fort­schritte. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein hervor­ragendes Netz­erlebnis, wenn sie auf den Münchner U-Bahn-Linien unter­wegs sind. Wir machen München zu unserer 5G Haupt­stadt", sagt Mallik Rao, Chief Tech­nology & Infor­mation Officer von o2 Telefónica.

Wie Telefónica weiter mitteilte, ist die U-Bahn das wich­tigste öffent­liche Verkehrs­mittel in der baye­rischen Landes­haupt­stadt. Die Münchner Verkehrs­gesell­schaft (MVG) beför­dere täglich mehr als eine Million Fahr­gäste. LTE sei in der Münchner U-Bahn bereits seit 2017 verfügbar. Nun sei das Angebot um den neuen Netz­stan­dard 5G erwei­tert worden. So hätten die Kunden mehr Netz­kapa­zitäten und höhere Daten­über­tra­gungs­raten zur Verfü­gung.

Während sich die Münchner U-Bahn-Nutzer über die verbes­serte Mobil­funk­ver­sor­gung freuen können, beklagen Kunden in Berlin, dass sich der LTE-Ausbau im Unter­grund immer weiter verzö­gert. In einer weiteren Meldung lesen Sie, dass Telefónica dort auch mit dem 5G-Ausbau nicht so richtig voran­kommt.