Wie berichtet, versorgt Telefónica die Münchner U-Bahn­linien mitt­ler­weile nicht nur mit GSM und LTE, sondern auch mit dem 5G-Netz. Damit sollen die Kunden einen schnellen mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung haben, der nicht nur zum Chatten, Mailen und Surfen taugt, sondern auch Strea­ming ermög­licht. Doch wie gut funk­tio­niert das in der Praxis? Das haben wir während eines Aufent­halts in der baye­rischen Landes­haupt­stadt auspro­biert.

Zum Einsatz kamen ein Apple iPhone 13 Pro Max und ein eSIM-Profil mit dem Tarif o2 Free Unli­mited Max. Der Tarif ermög­licht regulär Band­breiten von bis zu 500 MBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream. Im Rahmen eines Tests haben Kunden, die die aktu­elle Version des o2 Unli­mited Max gebucht haben, bis Ende September einen Internet-Zugang ohne Band­breiten-Begren­zung zur Verfü­gung.

5G-Test im Münchner Untergrund

Foto: teltarif.de Wir waren am vergan­genen Samstag mit der U-Bahn-Linie 6 im Bereich zwischen Harras und Odeons­platz unter­wegs - zum einen am späten Vormittag, zum anderen mehr­fach nach­mit­tags. Der öffent­liche Perso­nen­nah­ver­kehr wurde aufgrund einer Groß­ver­anstal­tung intensiv genutzt. Dennoch war der mobile Internet-Zugang stets brauchbar. Aus Berlin sind wir gewohnt, dass das Telefónica-Netz in der U-Bahn in "Neben­zeiten" eben­falls gut funk­tio­niert, während die Daten­über­tra­gungs­raten beispiels­weise während es Berufs­ver­kehrs oft in die Knie gehen.

Fast 100 MBit/s im Down­stream

Während unserer Tests war das Smart­phone durch­gehend im LTE-Netz mit 5G-Erwei­terung einge­bucht. Anders gesagt: Das Smart­phone signa­lisierte durch­gehend 5G-Empfang, Bei Speed­tests lagen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten stets im zwei­stel­ligen MBit/s-Bereich. Bis zu 95,2 MBit/s haben wir gemessen. Telefónica hat also offenbar - anders als in Berlin - dafür gesorgt, dass der mobile Internet-Zugang in der Münchner U-Bahn auch dann nicht zusam­men­bricht, wenn viele Fahr­gäste parallel ihre Smart­phones verwenden.

Schneller Download, schwacher Upload

Screenshot: teltarif.de Unein­geschränkt über­zeugen konnte der mobile Internet-Zugang in der Münchner U6 dennoch nicht. Den guten Down­stream-Werten standen im Test nämlich vergleichs­weise magere Upstream-Ergeb­nisse gegen­über. Mehr als 5 MBit/s haben wir nicht gemessen, oft waren es nur 2 bis 3 MBit/s. Zudem waren die Ansprech­zeiten mit Werten zwischen 40 und 55 ms höher als von LTE und 5G norma­ler­weise gewohnt.

Der Test zeigte, dass sich die Moder­nisie­rungs­arbeiten bemerkbar machen, die Telefónica im Münchner Unter­grund durch­geführt hat. Der mobile Internet-Zugang ist nicht nur auf den Bahn­höfen, sondern auch während der Fahrt, möglich. Zwei­stel­lige MBit/s-Werte reichen auch für Audio- und Video­strea­ming aus, zumal die Funk­ver­sor­gung auch auf offener Strecke - zumin­dest im Bereich der U6, wo wir getestet haben - sehr stabil ist.

Berliner U-Bahn-Kunden dürften ange­sichts dieser Ergeb­nisse mit Neid nach München blicken, denn der Mobil­funk-Ausbau in der Berliner U-Bahn entwi­ckelt sich zur schier unend­lichen Geschichte.