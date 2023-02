"Echtes" 5G-Netz jetzt auch für o2-Kunden? (Update: Stellungnahme)

In Deutsch­land werden bereits seit 2019 5G-Tarife und dazu passende Smart­phones ange­boten. Dabei handelt es sich aber weit­gehend gar nicht um das eigen­stän­dige 5G-Netz. Statt­dessen wird die 5G-Tech­nologie zur Erwei­terung des bestehenden LTE-Netzes genutzt, um Kunden einen mobilen Internet-Zugang mit höherer Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit bereit­zustellen. 5G SA für o2-Kunden?

Foto: Telefónica, Logo: o2, Montage: teltarif.de Als einziger deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber hat bislang Voda­fone das von 4G unab­hän­gige 5G-Netz für Endver­brau­cher frei­gegeben. Telekom und Telefónica zeigten sich bislang eher zurück­hal­tend, wenn es um 5G Stan­dalone für Privat­kunden geht. Das könnte sich bei Telefónica jetzt ändern. Zumin­dest beob­achten verschie­dene Kunden entspre­chende Hinweise in der Mein-o2-App.

Hinweis zeigt sich nicht bei allen Verträgen

Je nach Tarif bekommen o2-Kunden im Menü "Ihre Verträge" jetzt den Hinweis "5G SA fähig" ange­zeigt. Auch bei einem in unserer Redak­tion genutzten Vertrag ist das der Fall. Aller­dings zeigt sich der Hinweis derzeit zwar bei einem o2-Free-Unli­mited-Max-Tarif, bei einem o2 Free L Boost fehlt der Zusatz zu 5G Stan­dalone. Bei einem weiteren Vertrag in der Online-Vari­ante des o2 Free Unli­mited Max gibt es eben­falls keinen Hinweis auf die Möglich­keit, das vom LTE-Stan­dard unab­hän­gige 5G-Netz zu nutzen. Denkbar wäre, dass die Frei­schal­tung der Kunden sukzes­sive erfolgt oder es sich bei der Anzeige in der Mein-o2-App um einen Test handelt, der mit der tatsäch­lichen Frei­gabe für alle Kunden noch nichts zu tun hat.

Das ist der Vorteil von 5G Stan­dalone

5G Stan­dalone bietet gegen­über 5G als LTE-Erwei­terung den Vorteil sehr geringer Reak­tions­zeiten. Telekom und Telefónica haben in der Vergan­gen­heit stets betont, den Stan­dard für die Kunden frei­zuschalten, wenn sich für die Nutzer ein echter Mehr­wert ergibt. Aller­dings wären die nied­rigen Ping­zeiten je nach Anwen­dung bereits ein solcher Mehr­wert, sodass die fehlende Frei­schal­tung aus Kunden­sicht nicht nach­voll­ziehbar ist, auch wenn es bislang nur wenige Endge­räte gibt, die den Stan­dard unter­stützen.

Hinweis in der Mein-o2-App

Screenshot: teltarif.de

Update 15 Uhr: Telefónica-Stel­lung­nahme

Die Telefónica-Pres­sestelle argu­men­tierte in einer Stel­lung­nahme vom Dezember 2022 ferner, das Unter­nehmen wolle "voll­wer­tiges 5G SA anbieten, das auch die mobile Tele­fonie über 5G (Voice over New Radio) ermög­licht".

Die Telefónica-Pres­sestelle teile unter­dessen mit, es handele sich um eine fehler­hafte Anzeige in der App aufgrund eines tech­nischen Tests. Diese werde inner­halb der kommenden Tage behoben. "Als erster Netz­betreiber haben wir diese Funk­tion bereits an Test­stand­orten im Livenetz demons­triert und die Tech­nologie weiter ausge­rollt. Einen konkreten Start­termin kommu­nizieren wir noch nicht", so die Antwort des Konzerns. "Unseren Geschäfts­kunden bieten wir bereits heute Vernet­zungs­lösungen auf Basis von 5G Stan­dalone an, beispiels­weise über 5G Campus­netze. Im indus­tri­ellen Bereich kann 5G Stan­dalone seine tech­nolo­gischen Vorteile schon jetzt voll ausspielen, etwa bei der Vernet­zung von Produk­tions­anlagen und Maschinen."

In einer weiteren Meldung haben wir über Ände­rungen bei Anrufen auf der o2-Hotline berichtet.