o2 baut 5G-Roaming aus: In diesen Ländern ist es verfügbar

o2 bietet nach eigenen Angaben jetzt in 70 Ländern 5G-Roaming an. Kunden profi­tieren von einem schnel­leren mobilen Internet-Zugang.

Vor einem Jahr star­tete o2 mit seinem 5G-Roaming­angebot. Im ersten Schritt hatten die Kunden der Telefónica-Kern­marke in zehn euro­päi­schen Ländern die Möglich­keit, auf den neuen Netz­stan­dard zurück­zugreifen. Wie der in München ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern mitteilte, wurde das Angebot mitt­ler­weile umfang­reich ausge­baut. Kunden haben mitt­ler­weile in 70 Ländern auf der ganzen Welt die Möglich­keit, auf das 5G-Netz der Roaming­partner zurück­zugreifen.

Eine sepa­rate Frei­schal­tung für die Nutzung des 5G-Netzes im Ausland ist nicht erfor­der­lich. In Tarifen, die für den neuen Mobil­funk­stan­dard inner­halb Deutsch­lands frei­geschaltet sind, steht 5G auch im Inter­national Roaming zur Verfü­gung. Das sind seit Juni nicht nur die meisten Post­paid-Preis­modelle, sondern auch viele Prepaid-Tarife von o2. Je nach Vertrag stehen bis zu 500 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung.

In diesen Ländern bietet o2 jetzt 5G-Roaming an

5G-Roaming für o2-Kunden

Foto: Telefónica o2 hat auch eine Liste der Länder veröf­fent­licht, in denen die Kunden jetzt auf das 5G-Netz von einem oder mehreren Roaming­part­nern zugreifen können:

Ägypten, Andorra, Austra­lien

Bahrain, Belgien, Brasi­lien, Bulga­rien

China

Däne­mark

Estland

Finn­land, Frank­reich

Gibraltar, Grie­chen­land, Guate­mala

Hong­kong

Island, Indien, Indo­nesien, Irland, Israel, Italien

Kanada, Kasach­stan, Katar, Kenia, Kroa­tien, Kuwait

Lett­land, Liech­ten­stein, Litauen, Luxem­burg

Malaysia, Male­diven, Malta, Mexiko, Monaco, Monte­negro

Nieder­lande, Nigeria, Norwegen

Oman, Öster­reich

Phil­ippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico

Rumä­nien

San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowe­nien, Spanien, Südafrika

Taiwan, Thai­land, Tsche­chi­sche Repu­blik, Türkei

Ungarn, USA, Usbe­kistan

Vatikan, Verei­nigte Arabi­sche Emirate, Verei­nigtes König­reich, Vietnam, Virgin Islands

Zypern

Schnel­leres Netz bei LTE-Über­las­tung

Voraus­set­zung für die Nutzung ist neben einem passenden Tarif ein Endgerät, das den 5G-Stan­dard unter­stützt. Es handelt sich in jedem Fall um 5G als Erwei­terung für das LTE-Netz. 5G -Stan­dalone bietet Telefónica für Privat­kunden noch nicht an und ist auch im Inter­national Roaming nicht verfügbar.

Vorteil der 5G-Nutzung: Kunden haben mit höherer Wahr­schein­lich­keit einen brauch­baren mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung. Nicht selten sind auch in Touris­ten­zen­tren die LTE-Netze mitt­ler­weile über­lastet, sodass die zusätz­liche 5G-Nutzung zu höheren Daten­über­tra­gungs­raten führen kann.

Nach­teil bei o2: Abseits der Länder, in denen der regu­lierte EU-Tarif gilt, sind die Roaming-Kondi­tionen wenig attraktiv. Details finden Sie in unserem Ratgeber zu Roaming-Tarifen der Telefónica-Marke.