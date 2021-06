o2: 5G-Zugang ab Juli für weitere Tarife

Ab 6. Juli bietet o2 den Zugang zum 5G-Netz von Telefónica in weiteren Free-Tarifen an. Die Verbes­serung gilt auch für Bestands­kunden.

o2 baut 5G-Verfügbarkeit aus

Foto: Pixabay-User congerdesign via Telefónica o2 weitet ab Juli die Vermark­tung des 5G-Netzes von Telefónica aus. Wie das Unter­nehmen jetzt mitteilte, haben ab 6. Juli Kunden aller o2-Free-Unli­mited-Tarife die Möglich­keit, neben GSM und LTE auch das 5G-Netz zu nutzen. Auch Nutzer des o2-Free-M-Tarifs sowie von o2 Free M Boost können ab dem glei­chen Zeit­punkt das 5G-Netz für den mobilen Internet-Zugang einsetzen.

Während sich im o2 Free Unli­mited Basic an der maxi­malen Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von 2 MBit/s nichts ändert, profi­tieren Kunden in den Tarifen o2 Free M und o2 Free M Boost von der Möglich­keit, Down­loads mit bis zu 300 MBit/s im Down­stream durch­zuführen. Bislang war die Surf-Geschwin­dig­keit in diesem Tarif auf 225 MBit/s begrenzt. Die Verbes­serung gilt für Neu- und Bestands­kunden glei­cher­maßen.

5G-Frei­schal­tung nicht immer auto­matisch

o2 baut 5G-Verfügbarkeit aus

Foto: Pixabay-User congerdesign via Telefónica Neukunden, deren Tarif die Nutzung des 5G-Netzes vorsieht, erhalten den Zugang zur neuen Netz­tech­nologie auto­matisch. Bestands­kunden müssen das kosten­lose Paket "5G-Zugang" buchen, um den neuen Netz­stan­dard nutzen zu können. Die Buchung ist über die Mein-o2-App, im pass­wort­geschützten Kunden­menü auf der o2-Webseite und über die tele­foni­sche Kunden­betreuung möglich.

Die Telefónica-Marke weist darauf hin, dass MultiCard-Besitzer den 5G-Zugang nur einmal bestellen müssen. Die Frei­schal­tung gilt dann für alle Karten glei­cher­maßen. Das gleiche gilt für die o2-Connect-Funk­tion, die neben der Haupt­karte und bis zu zwei MultiCards weitere bis zu sieben Daten­karten pro Vertrag vorsieht.

Diese o2-Tarife bieten bisher 5G-Zugang

Aktuell haben o2-Kunden bereits mit den Tarifen o2 Free Unli­mited Max und o2 Free Unli­mited Smart sowie dem o2 Free L Boost und o2 Free L Zugang zu 5G. Das sind Verträge mit einer monat­lichen Grund­gebühr von mindes­tens 39,99 Euro. Mit der für den 6. Juli geplanten Erwei­terung steht die neue Netz­tech­nologie in Verträgen ab einem monat­lichen Grund­preis ab 29,99 Euro zur Verfü­gung.

Neben Ange­boten für Smart­phone-Nutzer hat o2 seit einigen Wochen auch 5G-Tarife für Note­book- und Tablet-Besitzer im Angebot. Diese haben wir in einer weiteren Meldung bereits vorge­stellt.