o2: Plötzlich 5G kostenlos für alte LTE-Tarife

Einige o2-Bestands­kunden in älteren LTE-Tarifen dürfen eigent­lich noch kein 5G nutzen. Doch erste Nutzer erhalten nun SMS über die Frei­schal­tung von 5G - und das ganz ohne Aufpreis.

o2: 5G kostenlos in älteren Tarifen

Bild: Telefonica / o2 Die Möglich­keit, das 5G-Netz zu nutzen, ist bei den Netz­betrei­bern seit einiger Zeit Stan­dard, inzwi­schen auch bei den Prepaid-Tarifen. Es ist aber noch gar nicht so lange her, dass insbe­son­dere o2 Tarife vertrieben hat, bei denen noch keine 5G-Frei­schal­tung vorge­sehen war. Bis vor einiger Zeit gab es sogar noch o2-Vertrags-Tarife, die ledig­lich für das GSM- und LTE-Netz frei­geschaltet waren.

Bislang hieß es von o2 dazu meist: Wer 5G möchte, soll und kann in die neueren Tarife des Netz­betrei­bers wech­seln. Doch teltarif.de entdeckte nun, dass o2 auch Kunden in älteren Tarifen für 5G frei­schaltet - und das ganz ohne Aufpreis.

SMS-Info zur kosten­losen Frei­schal­tung

Auf einer in der teltarif.de-Redak­tion verwen­deten o2-Connect-Karte erhielten wir Mitte September folgende SMS:

Guten Tag, das 5G Access Datacard Pack-Pack wurde für Sie akti­viert und ist ab sofort gültig. Akti­vie­rungs­datum: 17.09. Alle Infos zu Vertrag, Daten und Verbrauch auf http://g.o2.de/conf-sms-meino2. Ihr o2 Team.

Gleich­zeitig stellten wir fest, dass sich die Karte, die bislang nur im LTE-Netz unter­wegs gewesen war, plötz­lich ins 5G-Netz einbuchte. Inter­essan­ter­weise war die SMS auf der Haupt­karte dieses Vertrags nicht ange­kommen. Doch auch die Haupt­karte buchte sich nun auto­matisch und ohne weiteres Zutun ins 5G-Netz des Netz­betrei­bers ein.

Beim Tarif handelt es sich um die letzte Post­paid-Tarif­gene­ration ohne auto­mati­sche 5G-Frei­schal­tung, die bewusst vor Einfüh­rung der 5G-Tarife (ohne Aufpreis für 5G, aber mit Preis­erhö­hung gegen­über unserer Gene­ration) abge­schlossen worden war.

o2 bestä­tigt kosten­lose Frei­schal­tung

Als wir uns bei o2 nach dem Phänomen erkun­digten, musste man dort im Haus zunächst intern nach­for­schen, was es mit dieser SMS auf sich hat. Inzwi­schen erhielten wir Antworten auf unsere Fragen: Im Zuge einer 5G-Kampagne habe man 5G kostenlos bei den o2 Free Bestands­kunden akti­viert, die bis dato noch keine 5G Frei­schal­tung hatten. Ziel der Aktion sei es, dass zukünftig alle o2 Free und o2 Mobile Kunden im 5G-Netz surfen und tele­fonieren [sic!] können. Das 5G-Pack werde kostenlos und als dauer­hafte Tari­fop­tion aufge­bucht.

Diese Aktion sei zudem mit einer Daten­geschenk-Kampagne verbunden: Ausge­wählte o2 Free S und M Kunden hätten im August ein kosten­loses 5G-Daten­paket erhalten, das sie über die "Mein o2"-App einlösen konnten. Diese Aktion umfasse insbe­son­dere o2 Post­paid Kunden mit o2 Free Tarifen aus allen Jahr­gängen des Free Tarif­port­folios, die bis dato noch kein 5G im Tarif akti­viert hatten.

Das genannte 5G-Access-Datacard-Pack beinhalte die Tarif-Berech­tigung zur Nutzung des 5G Netzes. Um die Vorteile von 5G nutzen zu können, würden Kunden 5G-fähige Hard­ware benö­tigen. Zur Unter­stüt­zung sollen sie durch eine SMS auf die Umstel­lung und die Voraus­set­zung einer 5G-fähigen Hard­ware hinge­wiesen werden. Ein Unter­neh­mens­spre­cher schloss die Ausfüh­rungen gegen­über teltarif.de mit dem Hinweis, man bedanke sich auch für unser "wert­volles Feed­back" und werde die Kommu­nika­tion zur aktuell noch laufende Kampagne "entspre­chend verbes­sern", um sicher­zustellen, dass alle Kunden "die best­mög­lichen Infor­mationen erhalten".

Ab dem 10. Oktober können Kunden von o2-Telefónica die zukünf­tige Technik 5G-Stan­dalone und 5G-VoNR (Sprache über 5G) erproben. Es gibt aber einige Hürden.