o2: 15 GB kostenloses Datenvolumen für alle

Bestandskunden-Aktion bei o2 Die Geburtstagsaktionen anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von o2 werden im September mit einem kostenlosen Angebot für Bestandskunden abgeschlossen. Wie die Münchner Telefónica-Marke mitteilte, werden alle Bestandskunden ab 5. September die Möglichkeit haben, einmalig 15 GB zusätzliches Datenvolumen für den mobilen Internetzugang über GPRS, UMTS und LTE zu bekommen.

Das Gratis-Extravolumen soll für fast alle o2-Kunden verfügbar sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Nutzer einen Laufzeitvertrag gebucht hat oder mit einer Prepaidkarte telefoniert, simst und im Internet surft. Voraussetzung ist allerdings eine LTE-fähige SIM-Karte. Damit sollten allenfalls Nutzer älterer Tarife außen vor bleiben.

Automatisch werden die 15 GB zusätzliches Datenvolumen nicht aktiviert. o2 hat aber angekündigt, die Kunden in den Wochen ab Start der Aktion am 5. September schrittweise per SMS über das Angebot zu informieren. Die Aktivierung des Bonus-Volumens muss der Kunde dann selbst über die Mein-o2-App vornehmen. Hier soll die kostenlose Option im Aktionszeitraum vom 5. September bis 4. Oktober automatisch angezeigt werden.

Interessenten, die sich die 15 GB sichern möchten, finden das Angebot während der Aktion im Bereich "Tarif & Optionen". "Sobald das YOUbiläumsgeschenk gebucht wurde, stehen die 15 GB Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung", teilte die Telefónica-Marke weiter mit. Kunden haben vier Wochen lang Zeit, um das zusätzliche Inklusivvolumen zu nutzen. Danach verfällt ein möglicherweise noch vorhandenes Restkontingent ersatzlos.

o2 Free 15 noch bis 5. September

Mit dem Start der Bestandskunden-Aktion endet nach aktuellen Stand das Angebot für Neukunden und Vertragsverlängerer, denen o2 nun schon seit Frühjahr eine Allnet-Flat anbietet, mit der monatlich 15 GB ungedrosseltes Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang zur Verfügung stehen.

Der Aktionstarif nennt sich o2 Free 15 und schlägt mit 29,99 Euro monatlicher Grundgebühr zu Buche. Kunden, die das Inklusivvolumen verbraucht haben, surfen bis zum Beginn des jeweils nächsten Abrechnungszeitraums mit maximal 1 MBit/s weiter. Zudem wird während der Zeit der Bandbreiten-Drosselung der Zugang zum LTE-Netz abgeschaltet.

Speziell für junge Leute und Studenten bietet o2 den Free-15-Vertrag mittlerweile zu günstigeren Konditionen an. Details hierzu finden Sie in einer weiteren Meldung.