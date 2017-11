o2: 1 GB Datenvolumen gegen H&M-Kassenbon

Wer als o2-Kunde regelmäßig bei H&M einkauft, kann sich seit heute zusätzliches Datenvolumen fürs mobile Surfen sichern. Das berichtet ein teltarif.de-Leser, der eine entsprechende Information von o2 erhalten hat. Die Mitteilung erhielt der o2-Kunde von o2 More local.

Wer sich als Nutzer von o2 kostenlos bei o2 More local registriert, erhält standortbezogene Angebote in Zusammenarbeit mit Geschäften, Cafés oder anderen Vertragspartnern. In der Regel wird der o2-Kunde auf den Deal aufmerksam gemacht, wenn er in der Nähe des Geschäfts vorbeigeht oder vorbeifährt - meist erhält er dann einen Rabattgutschein zusammen mit der Adresse des Geschäfts.

Teilnahme ab Einkaufswert von 30 Euro möglich

Datenvolumen-Aktion bei o2 Bei der gemeinsamen Aktion von H&M und o2 funktioniert die Sache allerdings etwas anders: Wer als o2-Kunde in einem H&M-Geschäft einkauft und dabei einen gewissen Betrag ausgibt, sollte den Kassenbeleg unbedingt aufbewahren. Denn für diesen Kassenbon erhält der Kunde einmalig 1 GB zusätzliches Datenvolumen für seinen o2-Vertrag.

Abgewickelt wird die ganze Sache über das Portal Coupies. Wer für mindestens 30 Euro in einem H&M-Geschäft eingekauft hat, kann den Kassenzettel abfotografieren und auf die Aktionsseite bei Coupies hochladen. Die Aktion gilt nicht für den Kauf von Geschenkkarten und Designer-Kooperationen und auch nicht für den Online-Shop von H&M. Außerdem ist die Offerte nicht mit anderen Rabatten, reduzierter Ware oder Aktionen kombinierbar.

Die Teilnahme ist ab heute möglich, das Foto des Kassenbons muss über das Formular bis spätestens 25. Dezember hochgeladen werden. Die Aufbuchung des zusätzlichen Datenvolumens durch o2 erfolgt spätestens innerhalb von drei Werktagen und wird per SMS bestätigt. Das zusätzliche Datenvolumen ist 30 Tage ab Aufbuchung gültig. Pro Person (o2-Mobilfunknummer) und Kassenbon kann nur ein Einlösevorgang durchgeführt werden. Laut der Aktionsseite können o2-Kunden mit folgenden Tarifen teilnehmen:

o2 Select, o2 Genion, o2 Inklusiv, o2 New Genion, o2 Genion S, o2 Genion M, o2 Genion L, o2 Genion L Aktion, o2 o Postpaid, o2 Mobile Flat, o2 Inklusivpaket, o2 on, o2 on Upgrade, o2 Blue, o2 Blue XS, o2 Blue S, o2 Blue M, o2 Blue L, o2 Blue Select, o2 nxt, o2 Blue All-in M, o2 Blue All-in L, o2 Blue All-in XL, o2 Blue All-in S, o2 Blue Basic, o2 SIM Plus Flex ohne GG, o2 SIM Plus Flex mit GG, o2 Blue All-in Premium, o2 Blue Smart, BASE Postpaid von o2, o2 Free S, o2 Free M, o2 Free L, o2 Free XL, o2 Free 15, o2 Free L 2017, o2 Free M 2017, o2 Free S 2017, o2 Free XL 2017, o2 Blue All-in Special, o2 Blue All-in Extra.

Entgegen der Bezeichnung "Local" gibt es bei der Aktion keine regionale Beschränkung, sie gilt für Kassenbons aus allen bundesweiten H&M-Geschäften. Für das Hochladen des Kassenzettels per Smartphone stellt Coupies eine App für Android und iOS zur Verfügung.