NVIDIA übernimmt offenbar Chip-Designer ARM

ARM soll an NVIDIA verkauft werden

Logo: ARM Eines der wich­tigsten Unter­nehmen für die Smart­phone-Indus­trie, der Chip-Desi­gner ARM, steht laut Medi­enbe­richten vor der Über­nahme durch den Grafik­karten-Spezia­listen NVIDIA.

Der Kauf­preis solle über 40 Milli­arden Dollar liegen, der Deal könne in den kommenden Tagen bekannt­gegeben werden, berich­teten das "Wall Street Journal", die "New York Times" und die "Finan­cial Times" am Wochen­ende. Der aktu­elle Eigen­tümer, der japa­nische Tech­nologie-Konzern Soft­bank, hatte für die briti­sche Firma vor vier Jahren 32 Milli­arden Dollar bezahlt.

ARM: Wich­tigster Desi­gner für mobile Chips

Logo: ARM Von Arm stammt die Grund-Archi­tektur der Chips, die in prak­tisch allen Smart­phones und den weitaus meisten Tablet-Compu­tern verwendet werden. Auf Basis der ARM-Designs entwi­ckeln unter anderem Apple und Samsung die Prozes­soren für ihre Smart­phones. Auch der Chip­kon­zern Qual­comm, dessen Prozes­soren in vielen Android-Tele­fonen stecken, greift darauf zurück.

NVIDIA wurde mit Grafik­karten für PCs groß - vor einigen Jahren stellte sich jedoch heraus, dass die Tech­nologie der Firma sehr gut für maschi­nelles Lernen und künst­liche Intel­ligenz einge­setzt werden kann. Das brachte dem NVIDIA-Geschäft einen neuen Schub. Die Firma entwi­ckelt inzwi­schen auch Computer für Fahr­assis­tenz-Systeme im Auto und auto­nomes Fahren.

