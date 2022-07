Nubia Z40S Pro: Teaser-Plakate enthüllen Daten und Design

Nubia wird sein neues Kamera-Flagg­schiff zwar erst am 20. Juli in China vorstellen, veröf­fent­licht dieser Tage jedoch schon erste Teaser-Plakate, die das Design und einzelne Daten des Smart­phones verraten. Was hat das Nubia Z40S Pro auf dem Kasten?

Nubia will sein Z40S Pro am 20. Juli in China offi­ziell vorstellen. Nach diversen Teasern, die einzelne Daten des Flagg­schiffs verraten, veröf­fent­lichte der chine­sische Hersteller auch erste Pres­sebilder auf Weibo. Diese zeigen ein 8,05 mm schlankes Device mit einem flachen Rahmen und einer unüber­seh­baren Kame­raein­heit auf der Rück­seite. Nubia Z40S Pro

Bild: Nubia

Üppige Kamera im schi­cken Design

Die auffäl­lige Optik der Haupt­kamera kommt nicht von unge­fähr, denn die Knipse ist eines der High­lights des Nubia Z40S Pro. Hinter dem größten Objektiv versteckt sich ein 64-MP-Sony-IMX787-Sensor mit f/1.6-Blende, 35 mm Brenn­weite und Bild­sta­bili­sator.

Außerdem kommen ein 50-MP-Ultra­weit­winkel-Sensor mit 2-cm-Macro-Funk­tion sowie ein 125-mm-Tele­sensor mit 5x-Peri­skop-Zoom und f/3.4-Blende zum Einsatz. Den Blitz plat­ziert Nubia in Ring­form rund um einen Flicker-Sensor. Ein ähnli­ches Foto­licht kennen wir bereits vom Oppo Find X3 Pro. Nubia Z40S Pro - Kamera

Bild: Nubia

Viel Display mit wenig Rand

Zur schnellen Ansteue­rung der Kamera gibt es einen Kamera-Shutter-Button an der Seite des Smart­phones. Beim AMOLED-Display entscheidet sich die ehema­lige ZTE-Tochter für ein flaches Design mit sehr dünnen Rändern, die einem Teaser-Plakat nach ledig­lich 1,46 mm über und 0,95 mm neben dem Screen messen. Ein runder Ausschnitt im Bild­schirm beher­bergt die Selfie-Kamera. Über die genaue Display­größe schweigt sich Nubia bisher noch aus. Nubia Z40S Pro - Displayränder

Bild: Nubia Den Antrieb des Z40S Pro über­nimmt der neue Snap­dragon 8+ Gen 1 Prozessor, die Ener­gie­ver­sor­gung obliegt einem 5000-mAh-Akku. Außer in einer grünen und einer schwarzen Version wird es den Kamera-Boliden in einer limi­tierten Anime-Edition mit schwarzer Rück­seite und rot-weißen Dekor­ele­menten geben.

Kommt das Nubia Z40S Pro nach Deutsch­land?

Zwar bringt Nubia das Z40S Pro wahr­schein­lich nicht nach Deutsch­land - da es in der Vergan­gen­heit jedoch schon Ähnlich­keiten zwischen Geräten gab, die der Technik-Hersteller in seiner Z-Serie in China veröf­fent­lichte und jenen, die kurz danach von ZTE im Rahmen der Axon-Serie welt­weit erschienen, ist es nicht unwahr­schein­lich, dass demnächst dasselbe oder zumin­dest ein ähnli­ches Device auch hier­zulande unter dem ZTE-Label zu haben ist. Nubia Z40S Pro - Farbauswahl

Bild: Nubia