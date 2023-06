RedMagic 8S Pro: Erstes Smartphone mit 24 GB RAM

Nubia will sein leis­tungs­starkes RedMagic 8S Pro am 5. Juli offi­ziell vorstellen. In den letzten Tagen postete die ehema­lige Marke des chine­sischen Tele­kom­muni­kati­ons­aus­rüs­ters ZTE bereits Teaser­bilder auf Weibo, die einige Spezi­fika­tionen des Gaming-Smart­phones verraten. Das Design des neuen Nubia RedMagic 8S Pro soll dem hier abgebildeten RedMagic 8 Pro ähneln

Bild: Nubia

24 GB großer Arbeits­spei­cher: 8 GB mehr als beim Vorgänger

Das spek­taku­lärste High­light des Newco­mers ist wohl sein 24 GB großer Arbeits­spei­cher. Damit kommt Nubia den Gegen­spie­lern Realme und OnePlus zuvor, die eben­falls an einer solchen Spei­cher­größe arbeiten sollen.

Im Vergleich zum Vorgänger RedMagic 8 Pro, das „nur“ mit bis zu 16 GB RAM arbeitet, stei­gert sich der Neuling also um beacht­liche 8 GB. Frag­lich ist aller­dings, in welchem Szenario ein so großer Arbeits­spei­cher (derzeit) Sinn macht, da Android selbst 16 GB bei rechen­inten­siven aktu­ellen Spielen mit mehreren geöff­neten Apps im Hinter­grund kaum auslastet. Viel­leicht hat Nubia dies­bezüg­lich aber einfach nur voraus­gedacht.

Über­tak­teter Snap­dragon 8 Gen 2 und aktives Kühl­system

Das RedMagic 8S Pro wird von einem modi­fizierten Snap­dragon 8 Gen 2 ange­trieben. Während die maxi­male Takt­fre­quenz des regu­lären Chips 3,2 GHz beträgt, passt sich Nubia dem Konkur­renten Samsung, der den stärksten ARM-Cortex-X3-Perfor­mance-Kern des "Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy" auf 3,36 GHz über­taktet, in puncto Leis­tungs­stei­gerung an. Nubia RedMagic 8S Pro: Teaser-Plakate

Bild: Nubia Den gepimpten Prozessor setzte Samsung erst­mals in seiner Galaxy-S23-Serie ein. Aufgrund seines aktiven Lüftungs­sys­tems wird das Nubia-Handy die hohe Leis­tung des SoCs voraus­sicht­lich noch besser ausspielen können als das Galaxy S23 Ultra.

Spiel­dar­stel­lung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde

Eines der Teaser-Plakate deutet darauf hin, dass das RedMagic 8S Pro Spiele mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde darstellen kann. Das Design und die übrige Ausstat­tung sollen sich gegen­über dem Vorgänger kaum verän­dern.

So wird auch das AMOLED-Display voraus­sicht­lich wieder mit einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz kommen und die Akku­kapa­zität bei 6000-mAh liegen. Ob es wieder ein Drei­fach-Kamera-Setup mit einem 50-MP-Haupt­sensor geben wird, wie viele Spei­cher­vari­anten zur Auswahl stehen werden und welche Preise Nubia für das RedMagic 8S Pro verlangt, werden wir beim offi­ziellen Launch im Juli erfahren.

Zur voraus­sicht­lichen Ausstat­tung des Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro gibt es eben­falls neue Infor­mationen. Welche Daten zu uns durch­gesi­ckert sind, erfahren Sie in einem anderen Artikel.