Nubia RedMagic 7: Ein Handy, von dem Gamer träumen

„RedMagic“ steht bei der ZTE-Tochter Nubia seit 2017 für Gaming-Smart­phones, die auf Schnel­lig­keit und Ergo­nomie abzielen. Nach dem RedMagic 6 Pro, das im letzten Jahr auf den Markt kam, bringt der chine­sische Hersteller nun die RedMagic-7-Serie heraus, an der nicht nur einge­fleischte Spieler Freude finden dürften. Die Specs jeden­falls klingen nach richtig viel Spaß.

RedMagic 7 und RedMagic 7 Pro

Das Stan­dard­modell RedMagic 7 trumpft mit einem 6,8-Zoll-FHD+-AMOLED-Screen auf, der über eine Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 165 Hertz und eine Abtast­rate von 720 Hertz verfügt und somit für ultra­schnelle Reak­tions­zeiten beim Spielen sorgt. Nubia RedMagic-Serie

Bild: Nubia Das Display des RedMagic 7 Pro ist zwar ebenso groß, hat aber eine lang­samere Bild­wie­der­hol­fre­quenz, die mit 120 Hertz jedoch immer noch auf einer Höhe mit der Konkur­renz aus dem High-End-Bereich liegt; beispiels­weise verfügt das momentan gehypte Samsung Galaxy S22 über dieselbe maxi­male Bild­wie­der­hol­rate. Dafür liegt die Touch-Sampling-Rate des RedMagic 7 Pro mit 960 Hertz über jener des Stan­dard­modells.

Leis­tungs­starker Akku und Under-Screen-Kamera

Ein 5000-mAh-Akku mit einer 135-Watt-Aufla­dung soll bei der Pro-Vari­ante für lange Lauf­zeiten sorgen, während das RedMagic 7 mit einer 4500-mAh-Batterie mit 120-Watt auskommt. Beide Geräte werden mit einem 165-Watt-Lade­gerät gelie­fert.

Mit einer unter dem Display verbor­genen Selfie-Kamera, wie wir sie beispiels­weise auch vom Galaxy Z Fold 3 kennen, bietet das Pro-Modell den Spie­lern ein im wahrsten Sinne des Wortes „unun­ter­bro­chenes“ Spiel­erlebnis, da keine Einker­bung und kein Kamera-Loch den Blick auf den Bild­schirm trüben. Nubia RedMagic 7 Pro

Bild: Nubia Die rück­wärtig verbauten Kameras der RedMagic-Modelle verfügen über einen 64-Mega­pixel-Sensor, einen 8-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel-Sensor sowie einen 2-Mega­pixel-Makro-Sensor.

Snap­dragon 8 Gen 1 und 18 Giga­byte RAM

Den Antrieb beider Geräte über­nimmt ein Snap­dragon 8 Gen 1-Prozessor, der Unter­stüt­zung von Nubias Gaming-Chip „Red Core 1“ erhält. Laut Nubia sorgt der Chip für eine Verbes­serung der Audio­qua­lität, Licht­effekte und des hapti­schen Feed­backs.

Auch beim Thema Gerä­tespei­cher lässt sich Nubia nicht lumpen und liefert das Stan­dard­modell in verschie­denen Vari­anten mit wahl­weise 8 GB RAM und einem 128 GB großen internen Spei­cher oder 12 GB RAM und 256 GB internen Spei­cher aus. Das Pro-Modell wird es in den Kombi­nationen 12 GB/128 GB, 12 GB/256 GB und 18 GB/1 TB geben.

RedMagic OS 5.0 und Android 12

Werks­seitig läuft auf den Smart­phones Android 12 mit der Benut­zer­ober­fläche „RedMagic OS 5.0“, welche schnel­lere Boot­zeiten, ein opti­males Rende­ring und eine stabile Bild­rate beim Gaming gewähr­leisten soll. Als nettes Feature inte­griert RedMagic OS 5.0 einen erwei­terten Spiel­bereich, der Notizen, eine Stoppuhr oder einen Timer bereit­hält, damit Sie keine wich­tigen Ereig­nisse verpassen.

Immer schön cool bleiben!

Grafik­inten­sive Games lassen ein Smart­phone gerne mal heiß laufen; aber auch hier hat Nubia vorge­sorgt und die beiden Tele­fone mit einem neuen Kühl­system mit verbes­sertem Turbofan und Luft­kanal ausge­stattet. Bean­spru­chen Sie das Gerät so sehr, dass auch das noch nicht ausreicht, können Sie ein Turbo Cooler-Zubehör separat erwerben.

Nubia stellt die RedMagic 7-Serie am 21. Februar in China vor und rechnet mit einem welt­weiten Launch am 22. Februar sowie einem inter­natio­nalen Markt­start am 10. März und räumt ein, dass die Spezi­fika­tionen der inter­natio­nalen Modelle von den in China erhält­lichen Smart­phones abwei­chen können. Je nach Ausstat­tung starten die Preise des Stan­dard­modells bei etwa 630 US-Dollar und der Pro-Vari­ante bei 750 US-Dollar.

Apropos Preise: In der Kate­gorie "Ange­bote" listet Amazon derzeit einige Smart­phones von Samsung. Einen ausführ­lichen Preis­ver­gleich finden Sie in einem anderen Artikel.