Nubia Red Magic 5S: Gaming-Handy mit Kühler vorbestellbar

Das High-End-Gaming-Smart­phone Nubia Red Magic 5S kann ab sofort zu einem Preis von 579 Euro vorbe­stellt werden, die Auslie­fe­rung erfolgt ab dem 2. September. Es handelt sich bei diesem Phablet um eine opti­mierte Version des Red Magic 5G. Vergleicht man die Daten­blätter, fallen einem zunächst kaum Ände­rungen auf, da die Anpas­sungen abseits Upgrades an SoC, Spei­cher und Kameras liegen. In erster Linie profi­tiert das Spiele-Handy von einem verbes­serten Kühl­system namens Trinity Cooling. Außerdem ist der Flash-Spei­cher schneller ange­bunden und die physi­schen Schul­ter­tasten haben eine gerin­gere Reak­ti­ons­zeit.

Nubia Red Magic 5S: Gaming-Smart­phone mit aktivem Lüfter

Das Red Magic 5S in voller Pracht

Nubia

Nubia RedMagic 5S Datenblatt

[ Vorbestellung ]

Als das Red Magic 5G im März vorge­stellt wurde, waren viele User erstaunt. Braucht man wirk­lich einen aktiven Lüfter in einem Smart­phone? Zumin­dest für die Ziel­gruppe der High-End-Mobile-Gamer anschei­nend schon, denn das neue Modell Red Magic 5S hat eben­falls einen solchen Kühler an Bord. Dieser bläst Luft 45 Prozent effi­zi­enter mit bis zu 15 000 Umdre­hungen pro Minute zu hitze­emp­find­li­chen Bauteilen wie dem Chip­satz Snap­dragon 865. Zusammen mit einer Flüs­sig­küh­lung und einer Wärme abfüh­renden Metall­platte ergibt sich das Kühl­system Trinity Cooling. Auch das Red Magic 5S hat einen aktiven Lüfter

Nubia Die druck­emp­find­li­chen seit­li­chen Schul­ter­tasten regis­trieren nun Berüh­rungen dank einer Abtast­rate von 320 Hz anstatt 300 Hz noch genauer. Der je nach Bedarf 128 GB (mit 8 GB RAM) oder 256 GB (mit 12 GB RAM) betra­gende Flash-Spei­cher des Red Magic 5S bekam eine UFS-3.1-Anbin­dung spen­diert, zuvor war es UFS 3.0. Leider verzichtet der Hersteller aber­mals auf einen Karten­schacht. Opti­sche Unter­schiede sind eben­falls vorhanden, so zeigt sich das neue Modell in Silber und der mit einer RGB-Beleuch­tung ausge­stat­tete Zier­streifen hat eine Wölbung. Zu guter Letzt sei der verbes­serte Liefer­um­fang genannt, das Red Magic 5S kommt mit Schutz­hülle daher.

Kern-Hard­ware bleibt unver­än­dert

Mit dem Snap­dragon 865 erhält man einen schnellen Chip­satz, inklu­sive bis zu 2,84 GHz taktendem Octa-Core-Prozessor und der flotten GPU Adreno 650. Der 6,65 Zoll messende Full-HD-Bild­schirm (AMOLED) hat eine Aktua­li­sie­rungs­rate von 144 Hz. Hobby-Foto­grafen können auf Weit­winkel (64 MP), Ultra­weit­winkel (8 MP) und Makro (2 MP) zurück­greifen. Selfies werden eher weniger beein­dru­ckend mit 8 Mega­pi­xeln fest­ge­halten. Der 4500-mAh-Akku des Red Magic 5S lässt sich mit 55 W aufladen, nach 40 Minuten ist er wieder bei 100 Prozent. Neben LTE samt hier­zu­lande wich­tigem Band 20 (800 MHz) gibt es 5G NR mit den Bändern N41 und N78.

Das Nubia Red Magic 5S kann auch nach Deutsch­land gelie­fert werden. Versand­kosten fallen keine an.