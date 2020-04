Nubia Red Magic 5G: Mit Rabatt ab sofort vorbestellbar

Die Vorbe­stel­lung für das Mobile-Gaming-Flagg­schiff Nubia Red Magic 5G hat begonnen. Aller­dings kann zunächst nur eine begrenzte Anzahl an Konsu­menten zugreifen. Nubia offe­riert täglich bis zum 21. April 100 soge­nannter Blau­pausen für das Red Magic 5G, wobei es sich um Gutscheine handelt, welchen den Inter­es­senten zum Kauf berech­tigen. Folg­lich beginnt am Dienstag nächster Woche die Auslie­fe­rung – auch nach Deutsch­land. Für das High-End-Smart­phone werden mindes­tens 579 Euro fällig. Zu den Vorzügen zählen ein 144-Hz-Display, das SoC Snap­dragon 865 und ein aktiver Lüfter.

Nubia startet Vorbe­stel­lung für das Red Magic 5G

Das Red Magic 5G ist bald erhältlich

Nubia OnePlus hat es vor sechs Jahren mit dem One vorge­macht: unkon­ven­tio­nelle Verkaufs­stra­te­gien sorgen für Aufmerk­sam­keit. Auch das Red Magic 5G der ehema­ligen ZTE-Tochter Nubia wird auf eigen­wil­lige Weise offe­riert – zumin­dest im Vorver­kauf.

Wir berich­teten bereits letzten Monat ausführ­lich über das neueste Gaming-Smart­phone des chine­si­schen Herstel­lers. Spiele und alle anderen Inhalte werden auf einem 6,65 Zoll messenden AMOLED-Bild­schirm darge­stellt. Damit die Perfor­mance des Chip­satzes Snap­dragon 865 auch bei längeren Gaming-Sessions nicht in den Keller geht, inte­grierte das Unter­nehmen einen aktiven Kühler mit 15.000 U/min. An Arbeits- und Daten-Spei­cher werden in der kleinsten Ausfüh­rung 8 GB respek­tive 128 GB geboten.

Zum dama­ligen Zeit­punkt waren die Euro­preise noch unge­wiss, jetzt wissen wir, dass das 5G-fähige Mobil­gerät mindes­tens 579 Euro kostet. Aller­dings können Sie den Preis drücken, wenn Sie eine virtu­elle Blau­pause für 5,79 Euro ergat­tern. Mit diesem Gutschein lassen sich 30 Euro beim Kauf des Nubia Red Magic 5G sparen. Effektiv fallen somit 554,79 Euro an.

Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen zur Vorbe­stel­lung

Die hintere RGB-Leiste lässt sich nach Belieben beleuchten

Nubia Nubia versendet das Red Magic 5G welt­weit, also auch nach Deutsch­land. Versand­kosten dürften nicht anfallen, da das Unter­nehmen keine Liefer­ge­bühren ab einem Waren­wert über 50 Euro berechnet. Wenn Sie Glück haben, gibt es eine zusätz­liche Ersparnis bei der Vorbe­stel­lung. Von den 100 Käufern des Red Magic 5G zieht Nubia täglich bis zum 21. April fünf Stück, welche einen weiteren Gutschein im Wert von 20 Euro geschenkt bekommen. Die Gewinner werden per E-Mail benach­rich­tigt.

An Zubehör gibt es demnächst einen Magic Adapter, welcher eine Dock­ing­sta­tion mit inte­griertem LAN-Port darstellt und ein Pro Gaming Kit, eine Schutz­hülle mit ansteck­baren Game­pads.