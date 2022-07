ntv & BILD wollen TV-Programme ins Auto streamen

Im Sommer vergan­genen Jahres hat die BILD-Zeitung ihr eigenes Nach­richten-TV-Programm gestartet. Nach und nach baut das Boule­vard­blatt die Verbrei­tungs­wege für den Fern­seh­sender weiter aus. Strea­ming spielt dabei eine nicht unwe­sent­liche Rolle. Im Früh­jahr wurde bereits eine Koope­ration mit dem Inter­net­radio-Aggre­gator TuneIn geschlossen. Als Audio­stream sind die Programme von BILD und Welt seitdem auch bei TuneIn zu finden. Nachrichtensender wollen aufs Auto-Display

Foto: Axel Springer SE Nun will der Nach­rich­ten­sender aus dem Springer-Konzern sein Programm auch in Autos bringen. Wenn die Fahr­zeuge stehen, soll nicht nur der Ton, sondern auch das Video­signal auf die Displays in den Fahr­zeugen gestreamt werden. Zu diesem Zweck arbeitet BILD mit dem Tech­nolo­gie­unter­nehmen Zync zusammen. Demnach werden Besitzer von Fahr­zeugen von der Zusam­men­arbeit der beiden Firmen profi­tieren, die mit der Enter­tain­ment-Platt­form von Zync ausge­stattet sind.

"Wir wollen mit BILD unsere Nutzer und Zuschauer auf allen Geräten in ihrem Alltag begleiten. Das 'digi­tale Auto' ist deswegen für uns ein weiterer Schritt, unsere Ange­bote vernetzt auf allen Platt­formen anzu­bieten. Die Koope­ration mit Zync ermög­licht es uns, auch das Auto als inno­vativen Ausspiel­kanal zu nutzen“, so Stephan Zech, Execu­tive Director Video BILD. Der Start ist für Ende des Jahres in der S-Klasse und beim EQS von Mercedes Benz geplant.

ntv: "Setzen schon seit Jahren auf das Auto als Ausspielweg"

Zync hatte zuvor bereits eine Zusam­men­arbeit mit ntv verein­bart, um auch diesen Nach­rich­ten­kanal in die Fahr­zeuge zu bringen. "ntv geht immer wieder neue, inno­vative Wege, um Nutze­rinnen und Nutzer zu errei­chen. Dabei setzen wir schon seit einigen Jahren auf das Auto als weiteren Ausspielort für unser umfang­rei­ches Port­folio. Die Zusam­men­arbeit mit Zync ist für uns ein wich­tiger Schritt in die Zukunft unseres Car-Enter­tain­ment-Ange­bots. So können wir noch mehr Menschen auch im Auto schnell und kompe­tent mit News und Hinter­grund­infor­mationen versorgen", so Bianca Wanne­macher, Vice Presi­dent ntv Products.

Zync’s Vice Presi­dent für Stra­tegi­sche Part­ner­schaften, Daniel Gamber, rechnet damit, dass Video­unter­hal­tung und Gaming "im Auto schon bald zur Norma­lität" gehören. Beispiels­weise ließen sich bei E-Autos Warte­zeiten an den Lade­säulen mit Inhalten wie Nach­richten-Clips sinn­voll über­brü­cken. Laut einer Veri­cast-Studie wünschten sich mehr als 40 Prozent aller Nutzer im Auto ein zusätz­liches Video-Angebot.

Schon vor mehr als drei Jahren star­tete ntv mit einem Angebot auf Apple CarPlay. Seitdem sind alle Inhalte in der Audio-Rubrik der ntv-App während der Auto­fahrt zugäng­lich. Wie in einem weiteren Beitrag berichtet, hatte ntv ein erstes Car-Enter­tain­ment-Angebot sogar schon 2014 ins Leben gerufen.