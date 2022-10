DAB+ in Nordrhein-Westfalen: NRW1 kommt, Kiss FM geht

Pauken­schlag in Nord­rhein-West­falen: Das neue Radio-Programm NRW1 ist ab dem kommenden Montag, 31. Oktober, auch landes­weit via DAB+ zu hören. Damit komplet­tiert die neue Audio-Platt­form ihre digi­talen und analogen Ausspiel­wege, um junge Erwach­sene zwischen 20 und 39 Jahren überall in Nord­rhein-West­falen zu errei­chen. Am Montag ab 12 Uhr erfolgt die Aufschal­tung, und die Hörer finden NRW1 nach einem Sender­such­lauf in der Programm­liste auf ihrem Digi­tal­radio.

Kiss FM gibt schon wieder auf

NRW1 startet über DAB+

Foto: NRW1 Der Privat­sender Kiss FM stellt dafür seine DAB-Verbrei­tung in Nord­rhein-West­falen im Gegenzug ein. Das Programm ist fortan wieder nur regional terres­trisch in Berlin und Bran­den­burg sowie über Live­stream im Internet zu hören. Viele erin­nert das an das Jahr 2014. Damals hatte der Berliner Sender nach relativ kurze Zeit seine Ausstrah­lung im bundes­weiten DAB+-Multi­plex wieder einge­stellt.

NRW1 profi­tiert vom Rückzug, denn bisher war kein Sende­platz in dem Multi­plex frei. Mit DAB+ entwi­ckelt sich NRW1 vom landes­weit ausge­rich­teten UKW-Programm mit zahl­rei­chen Frequenzen zwischen Erkelenz und Biele­feld zur flächen­deckenden Audio-Platt­form. "DAB+, App und Web sind schon heute die zukunfts­gerich­teten Kanäle, über die uns immer mehr junge Höre­rinnen und Hörer ergän­zend zu UKW einschalten", so die Geschäfts­führer Harald Gehrung und Felix Kovac.

NRW1 schließt mit DAB+ zahl­reiche Versor­gungs­lücken

Mit der DAB+-Aufschal­tung schließt NRW1 terres­trisch zahl­reiche UKW-Versor­gungs­lücken. So ist das Programm nicht nur in vielen länd­lichen Regionen, sondern auch in größeren Städten wie Aachen, Siegen oder Münster bisher nur unzu­rei­chend oder noch gar nicht über Antenne zu hören.

