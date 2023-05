Großes Interesse an regionalem DAB+ in NRW

Der Call-for-Inte­rest der Landes­anstalt für Medien NRW (LfM) für regio­nale DAB+-Kapa­zitäten ist bei poten­ziellen Programm­anbie­tern auf großes Inter­esse gestoßen. Die LfM hat nun eine Liste aller Inter­essenten veröf­fent­licht.

Neben den von UKW bekannten NRW-Lokal­radios haben demnach 29 Unter­nehmen, Netz­betreiber, Vereine, Verbände oder Privat­per­sonen Inter­esse an den regio­nalen Muxen bekundet.

Sieben weitere Inter­essenten wollen landes­weit senden

Der Fernmeldeturm Colonius in Köln

Foto: Media Broadcast Das Portal "Radio­szene" hat die Inter­essenten nach Regionen aufge­drö­selt. Demnach wollen sieben weitere Programm­ver­anstalter landes­weit über alle sechs Regio­nal­muxe starten, die in Gesamt­heit eine weitere landes­weite Abde­ckung ermög­lichen sollen.

In der Region Köln/Bonn/Aachen wollen darüber hinaus 19 Programme senden, davon 8 NRW-Lokal­radios. Für den Mux Düssel­dorf/Wuppertal/Bergi­sches Land inter­essieren sich 15 Programm­anbieter, davon 7 Lokal­radios. Im west­lichen Ruhr­gebiet wollen 12 Programm­anbieter digital starten, darunter 7 Lokal­radios. Im Müns­ter­land sind es 9 Programme, davon 6 Lokal­radios. Für die Region Südwest­falen/Ruhr­gebiet Ost inter­essieren sich 12 Programm­anbieter, davon 10 Lokal­radios. In Ostwest­falen-Lippe wollen 9 Anbieter auf DAB+ starten, darunter 6 Lokal­radios. Frei­lich können sich Inter­essenten auch für mehrere Muxe inter­essieren.

Im Herbst oder Winter will die LfM maximal 96 Plätze in den sechs DAB+-Multi­plexen ausschreiben. Sollten alle Anbieter, die Inter­esse im Call-for-Inte­rest signa­lisiert haben, Bewer­bungen einrei­chen, müsste die LfM für einige Muxe eine Auswahl­ent­schei­dung treffen. Natur­gemäß ist die Anzahl der Bewerber in Ausschrei­bungen aber geringer. Es ist möglich, dass sich dann auch Unter­nehmen bewerben, die am unver­bind­lichen Call-for-Inte­rest nicht teil­genommen haben.

Die Liste der Inter­essenten

Folgende Anbieter abseits der Lokal­radios zeigen laut der LfM Inter­esse:

700 Media UG, Simmerath

Antenne NiedersachsenGmbH & Co. KG, Hannover

Audio­tain­ment Südwest GmbH & Co. KG, Mann­heim

Bildungs­werk der Erzdiö­zese Köln e.V., Köln

Byte FM GmbH, Hamburg

Campus FM, Essen

CT das Radio, Bochum

DHD Deut­scher Hörfunk Dienst, Münster

DIVICON MEDIA HOLDING GmbH, Leipzig

eldo­radio, TU Dort­mund, Dort­mund

Funk und Fern­sehen Nord­west­deutsch­land GmbH & Co. KG, Hannover

Landes­ver­band Bürger­medien NRW e.V., Duis­burg

lulu.fm GmbH, Köln

Media Broad­cast GmbH, Köln

MEHR! Radio U.G. (haftungs­beschränkt)

METROPOL FM GmbH, Berlin

MusikStar Rund­funk, Essen gemeinsam mit Stadt. Land. Fluss Hörfunk GmbH, Bran­den­burg a. d. Havel

Natür­liche Person, Essen

Natür­liche Person, Hilgen

Natür­liche Person, Köln

NRW Audio GmbH & Co. KG, Düssel­dorf

Radio FH!, Fach­hoch­schule Südwest­falen, Meschede

Radio Q, Münster

Radio Volare GmbH, Zürich (Schweiz)

Radio­profis GmbH, Witten

regioMedien AG, Eupen (Belgien)

Skyline Medien GmbH, Berlin

Stream D, Düssel­dorf

sunshine live GmbH & Co. KG, Mann­heim

