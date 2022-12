Nowenergy: Was taugen die Tarife im Netz von o2?

Der Mobil­funk­markt ist gesät­tigt? Mitnichten. Immer wieder trauen sich neue Anbieter auf den Markt. Nowen­ergie bietet Strom, DSL und Mobil­funk. Was taugen die Tarife?

Ab und zu gibt es neue Anbieter im Mobil­funk. Offi­ziell, aber recht unbe­merkt am 22. November frisch gestartet, ist die Firma "Nowen­ergy", die zur euro­paweit tätigen Prima­hol­ding gehört und neben Strom und DSL auch Handy-Tarife anbietet.

Nowen­ergy funkt bei o2

Die ange­botenen Tarife wirken teil­weise ein wenig "aus der Zeit gefallen" und werden, wie man aus dem Kleinst­gedruckten der AGB erfährt im Netz der Telefónica Germany (o2) reali­siert. In den Tarif­infos oder im Produkt­daten­blatt steht das hingegen nicht. Man sollte also vor der Unter­schrift mit einer Prepaid-Karte eines anderen Anbie­ters im o2-Netz die Netz­abde­ckung prüfen, ob diese den eigenen Ansprü­chen genügt.

Was auf der Webseite von Nowen­ergy - ebenso wie bei der kürz­lich aufge­fal­lenen Schwes­ter­marke Prima­mobile - auf der Webseite fehlt, ist aller­dings der gesetz­lich vorge­schrie­bene Kündi­gungs­button, der zu einem einfa­chen Kündi­gungs­for­mular führt. Die Preise des neuen Anbieters Nowenergy. Interessant ist der XL-Tarif, die anderen beiden sind relativ bis sehr teuer.

Grafik: Nowenergy / Screenshot: teltarif.de Drei Tarife stehen bei Nowen­ergy im Mobil­funk zur Verfü­gung.

Nowen­ergy allnet flat XS

Der Nowen­ergy allnet flat XS beinhaltet eine Tele­fonie-Flat­rate in das deut­sche Fest- und Mobil­funk­netz (Telekom, Voda­fone, o2, 1&1, Lebara etc.) und kostet im ersten Jahr 9,95 Euro im Monat, ab dem Folge­jahr steigt der Preis auf 12,95 Euro bei einer Mindest­lauf­zeit von 24 Monaten. Wer eine SMS verschi­cken möchte, wird laut Fußnote 1 mit 9 Cent pro SMS abge­rechnet, in der herun­ter­lad­baren PDF-Preis­liste sind es jedoch 20 Cent pro SMS-Mittei­lung. MMS-Nach­richten würden 39 Cent das Stück kosten, solange sie im deut­schen o2-Netz verschickt werden, im Ausland wären sie teurer.

Sollten Daten über­tragen werden, nennen PDF- und Web-Preis­liste einen Preis von 20 Cent pro Mega­byte, was bei einem Verbrauch von 1 Giga­byte an Daten auf einen Betrag von 200 Euro (!) hinaus­liefe. Ein Kosten­schutz scheint hier nicht gegeben zu sein. Dieser Tarif ist also maximal nur mit Nutzung eines garan­tiert nicht daten­fähigen Einfachst-Tele­fons zu empfehlen.

Nowen­ergy allnet flat M

Beim Nowen­ergy allnet flat & surf M ist die monat­liche Grund­gebühr im ersten Jahr nur einen Euro teurer (10,95 Euro pro Monat) und steigt aber im zweiten Jahr auf 19,95 Euro. Dafür bekommt der Kunde monat­lich 1 GB Daten­volumen dazu, plus die Flat­rate für Sprache in deut­sche Fest- und Mobil­funk­netze (außer Funkruf und Sonder­num­mern), SMS-Nach­richten kosten aber extra pro Stück, MMS-Nach­richten sowieso.

Nowen­ergy allnet flat & surf XL Aktion 10 GB

Der größte Tarif Nowen­ergy allnet flat & surf XL Aktion 10 GB ist mit monat­lichen 10 GB ausge­stattet und kostet dafür nur 14,95 Euro im Monat, die sich auch im zweiten Jahr nicht erhöhen. Hier sind sogar die SMS-Kurz­nach­richten im Preis enthalten.

Bei allen Tarifen wird ein einma­liger Anschluss­preis von 29,95 Euro berechnet.

Kurioses aus den Preis­listen

Die Preis­listen nennen einen Preis von 0,42 Euro pro Minute für einen Anruf zur Vorwahl 0180, was aktuell (seit dem 1.12.2021) gar nicht mehr zulässig ist. Der zuläs­sige Höchst­wert wäre 20 Cent pro Minute oder pro Anruf, je nach 0180er-Vorwahl). Vermut­lich wurden hier veral­tete Rohdaten über­nommen, denn vor dem 1.12.2021 war das noch der zuläs­sige Höchst­wert.

In einer anderen Preis­liste werden sogar Kosten von 42 Cent für 0800 genannt, das muss aber von Amts wegen kostenlos sein, sicher­lich auch hier ein Druck­fehler.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Marke ist noch neu im Markt, und somit gibt es noch keine Erfah­rungs­berichte, wie das "Kunden­erlebnis" in der Praxis verläuft: Von der Bestel­lung über die Liefe­rung bis hin zu Fragen zur Rech­nung oder bei tech­nischen Problemen des Kunden.

Beim Stöbern im Netz liest man über Strom­ange­bote der Mutter Prima­hol­ding und ihrer Töchter, die bei Verbrau­cher­schüt­zern auf "Aufmerk­sam­keit" gestoßen sind. Dort seien Preis­erhö­hungen zu spät mitge­teilt worden, und im Falle von Kündi­gungen habe es wohl einigen Stress bei Rück­erstat­tung von bereits im Voraus bezahlten Beiträgen gegeben.

Nun sind die Preise im Strom­markt dyna­mischer als im Mobil­funk, von daher kann man keine Rück­schlüsse auf das Mobil­funk­angebot ziehen.

Kurios sind die beiden Einsteiger-Tarife, die vergli­chen mit dem Akti­ons­angebot viel zu teuer sind, während 10 GB inklu­sive SMS- und Sprach-Flat­rate für monat­lich 14,95 Euro durchaus inter­essant klingen. Hoffent­lich ist das kein Druck­fehler.

Der Preis von 39 Cent pro MMS ist leider bran­chen­üblich. Voda­fone wird den MMS-Dienst in diesen Tagen einstellen, und höchst­wahr­schein­lich werden Telekom und Telefónica (o2) im nächsten oder spätes­tens über­nächsten Jahr folgen.

Vorher genau infor­mieren

Bevor Sie irgendwo irgend­einen Vertrag abschließen, infor­mieren Sie sich in unserem umfang­rei­chen Tarif­ver­gleich. Moderne, aktu­elle Tarife enthalten heute meis­tens eine SMS-Flat­rate. Auch wenn Sie viel­leicht nur OTT-Messenger wie WhatsApp nutzen, sollte eine ausrei­chende Menge an SMS im Grund­preis bereits enthalten sein.

Unser Tarif­ver­gleich erlaubt auch eine Vorein­stel­lung nach Netz, sofern Ihre örtliche Versor­gung das erfor­dert.