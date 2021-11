Notrufe 110 & 112: Bessere Ausfallsicherung wäre möglich

Seit heute Morgen sind oder waren die Notrufnummern 110 und 112 teilweise gestört.

Dark Vectorangel - Fotolia.com Heute startet die närri­sche Saison und viele Later­nen­umzüge denken an St. Martin. Manchen könnte die Freude am Feiern vergangen sein, denn seit heute Morgen melden TV- und Rund­funk-Nach­richten, dass offenbar bundes­weit in verschie­denen Orts­netzen und Regionen die Notrufe 112 und 110 ausge­fallen sind. Wie es aussieht, sollten die Rufnum­mern inzwi­schen wieder erreichbar sein, mögli­cher­weise aber noch nicht überall.

Wo erfahre ich, ob der Notruf funk­tio­niert?

Wie erfährt man sonst, ob der Notruf aktuell funk­tio­niert oder nicht? Wenig bekannt dürfte die Internet-Webseite warnung.bund.de sein, wo man solche Meldungen abrufen kann, Infor­mationen gibt es auch über Warn-Apps wie KATWARN (für iOS oder Android oder NINA (für iOS, für Android).

Notruf nicht selber testen!

Dark Vectorangel - Fotolia.com Auf gar keinen Fall sollten besorgte Bürger "Test­anrufe" zur 110 oder 112 versu­chen. Das kann andere lebens­wich­tige Anrufer blockieren oder verzö­gern. Der Miss­brauch von Notruf­ein­rich­tungen ist im übrigen strafbar.

Was tun wenn?

Wenn der Notruf gestört ist, kann in vielen Orten die Rettungs­leit­stelle des Roten Kreuzes unter der Orts­vor­wahl+19222 erreicht werden, aller­dings sind diese Nummern nicht in jedem Orts­netz geschaltet. Vom Handy muss dabei immer die Orts­vor­wahl gewählt werden. Vom Fest­netz kann es in größeren Orten ausrei­chen, alleine die 19222 zu wählen. Es empfiehlt sich, in "ruhigen" Zeiten sich über die örtli­chen Tele­fon­num­mern zu infor­mieren, gerade Polizei-Dienst­stellen haben in jedem Orts­netz eine andere Rufnummer, die man im örtli­chen Tele­fon­buch oder unter www.telefonbuch.de im Netz findet.

Was ist passiert?

Die Probleme mit dem Notruf sind nicht neu, bereits vor wenigen Monaten gab es eine bundes­weite Störung. Über die tech­nischen Ursa­chen ist offi­ziell wenig zu hören. Insider erklärten damals gegen­über teltarif.de, dass es sich dabei um die Geburts­wehen eines gravie­renden System­wech­sels der Tele­fonie-Platt­form auf NIMS (Next Gene­ration IP Multi­media Subsystem) bei der Telekom handeln könnte. Es habe damals nicht nur die Notrufe 110 und 112, sondern auch bei der Telekom gehos­teten Sonder­ruf­num­mern (0800, 00800 - kostenlos und 0180 - zu abge­stuften Tarifen) und weitere Sonder­ruf­num­mern getroffen. (0700 und 0900 bietet die Telekom nicht mehr an.)

Notruf­pro­bleme auch in der Schweiz

Ein schwa­cher Trost: Die Deut­sche Telekom ist mit diesen Problemen nicht allein. Beispiels­weise in der Schweiz kam es kürz­lich zu einem Ausfall der Notruf­num­mern, was in der Schweizer Politik zu bohrenden Fragen an den Markt­führer Swisscom führte.

Alter­natives Routing für Notruf­num­mern?

Gemeldet hat sich bei uns Sascha Brückner vom TK-Netz­betreiber TELEflash. Sein Unter­nehmen kann nach eigenen Angaben neben den großen Netz­betrei­bern Voda­fone und der Telekom auch Notruf-Anschlüsse anbieten und schalten. Brückner betont, dass die Notruf­abfra­gestellen im Netz der TELEflash bei jedem Ausfall problemlos erreichbar gewesen seien. Im Bundes­land Nord­rhein-West­falen habe derzeit der Land­kreis Euskir­chen seine Notruf­abfra­gestelle bei TELEflash ange­schlossen. Man sei aber bereit und tech­nisch in der Lage, andere Leit­stellen anzu­binden. Sein Problem seien zustän­dige Ansprech­partner, die das wirk­lich entscheiden dürften. Diese seien entweder unbe­kannt oder nur schwer zu errei­chen.

Notruf­ken­nungen für Einzugs­bereich

Brückner plädiert dafür, dass die Bundes­netz­agentur es ermög­lichen solle, für einen Einzugs­bereich auch zwei Notruf­ken­nungen zu veröf­fent­licht. Dadurch könnten die Ursprungs­netz­anbieter bei einer Störung selbst­ständig die andere Kennung und damit anderen Anbieter verwenden.

Während der Teil­nehmer weiter wie gewohnt die 110 oder 112 wählt, werden diese Gespräche im Hinter­grund zu "geheimen" Rufnum­mern mit der "Verkehrs­len­kungs-Vorwahl" 01982 weiter­geleitet. Normale Tele­fon­kunden können diese Vorwahl nicht errei­chen, denn sie ist zur Direkt­wahl gesperrt und dient nur als interne Routing-Rufnummer für die betei­ligten Netz­betreiber.

Kurz­fris­tige Ände­rungen möglich - Anbin­dung per Satellit

Brückner argu­men­tiert, dass bei einer Störung an der Anlage der jewei­ligen Leit­stelle, diese bei TELEflash direkt im Kunden­portal ein Umrouten auf eine andere Abfra­gestelle akti­viert werden könne. Dies sei inner­halb weniger Sekunden aktiv.

Selbst beim Jahr­hun­dert-Hoch­wasser in Euskir­chen sei die über TELEflash ange­bun­dene Leit­stelle noch relativ lange am Netz gewesen. Für die Zukunft will TELEflash die Leit­stellen zusätz­lich auch via Satellit anbinden. Dies werde aktuell bereits in Euskir­chen getestet.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Tele­kom­muni­kati­ons­welt ist im Umbruch. Alles soll von proprie­tärer (oft fest verdrah­teter) und teurer Spezial-Hard­ware, für die es irgend­wann keine Ersatz­teile mehr gibt, auf Soft­ware­lösungen umge­stellt werden. Doch spätes­tens beim Notruf hört der Spaß auf, der muss einfach funk­tio­nieren, auch unter extremen Bedin­gungen.

Da der Druck zur Virtua­lisie­rung nicht mehr aufzu­halten ist, müssen sich die Verant­wort­lichen auch damit anfreunden, alter­native Wege als "Plan B" bereit zu halten.

Hoheits­auf­gaben nach Verkauf der Telekom-Bundes­anteile?

Aktuell wird in Berlin disku­tiert, den Staats­anteil der Telekom an der Börse komplett zu verkaufen. Spätes­tens dann stellt sich die Frage, wer künftig die Hoheits- und Sicher­heits­auf­gaben der Telekom auch in schwie­rigen Lagen zuver­lässig über­nehmen kann und will? Mit Kosten­rech­nern, für die einzig und alleine nur Rendite und Gewinn­stei­gerungen und sonst nichts zählen, ist das nicht zu machen.

Update: Telekom-Spre­cher: Kein Hacker­angriff

Ein Spre­cher der Telekom, die weite Teile der tech­nischen Infra­struktur für den Notruf bereit­stellt, sagte der deut­schen Pres­seagentur (dpa): "Es gab am frühen Morgen eine Störung". Diese sei inzwi­schen behoben worden. Ursache der Störung sei wohl ein tech­nischer Fehler bei der Telekom gewesen, hieß es von Behör­den­seite. "Einen Hacker­angriff als Ursache schließen wir aus", betonte der Spre­cher.

Ende des Updates

