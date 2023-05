iPhone 14: Notruf per Satellit jetzt in weiteren Ländern

Apples Sicher­heits­angebot "Emer­gency SOS via Satellit" ist ab sofort auch für Kunden in Austra­lien und Neusee­land verfügbar. Mit MyFind kann auch der Standort an andere Apple-Nutzer über­mit­telt werden.

Apples Sicher­heits­angebot "Emer­gency SOS via Satellit" ist ab sofort auch für Kunden in Austra­lien und Neusee­land verfügbar. Die Technik ist auf allen iPhone-14-Modellen verfügbar und erlaubt es den Nutzern, im Ernst­fall Nach­richten an Notdienste zu senden, auch wenn sie keinen regu­lären Mobil­funk- oder WLAN-Empfang haben.

Nicht nur das: Wenn iPhone-Nutzer Freunden und Familie ihren Aufent­haltsort mitteilen möchten, während sie in einem Gebiet ohne Mobil­funk- oder WLAN-Abde­ckung unter­wegs sind, können sie die "Find-My-App" öffnen und ihren Standort über Satellit teilen.

Jedes Modell der iPhone-14-Reihe kann eine direkte Verbin­dung zum Satel­liten von Global­star herstellen, sofern ein passender Satellit empfangbar und erreichbar ist. Anhand der Grafik kann die Satellitenverbindung stabilisiert werden

Foto: Apple Inc.

"Emer­gency SOS" bietet die Möglich­keit, eine Verbin­dung zu einem Satel­liten herzu­stellen, um wich­tige Infor­mationen mit Rettungs­diensten, Familie und Freunden zu teilen.

Der Dienst stellt eine Verbin­dung zu einem "Call­center" her, das mit von Apple geschulten Notfall­spe­zia­listen besetzt ist. Sie werten die Nach­richten aus und leiten die Infor­mationen dann an die Rettungs­dienste weiter.

Seit der Einfüh­rung im letzten Jahr habe "Emer­gency SOS über Satellit" in den zwölf Ländern, in denen es schon verfügbar ist, bereits dazu beigetragen, Leben zu retten, teilt Apple dazu mit. Das Angebot ist ab dem Zeit­punkt der Akti­vie­rung eines neuen iPhone-14-Modells zwei Jahre lang kostenlos. Ob der Dienst dann fort­geführt wird oder was das kosten soll, hat Apple noch nicht bekannt gegeben.

Austra­lien ist riesig

"Die austra­lische Regie­rung hat die Einfüh­rung dieser Sicher­heits­funk­tion begrüßt. Gerade in abge­legenen Gebieten sei es wichtig, verbunden zu bleiben, insbe­son­dere wenn Notfall­dienste benö­tigt werden, wo es keine Mobil­funk­ver­bin­dung gibt.

Die Regie­rung bittet die Bevöl­kerung, sich mit dieser Funk­tion vertraut zu machen und heraus­zufinden, ob und wie das eigene Gerät sie unter­stützt.

So funk­tio­niert Notfall-SOS über Satellit

Mit MyFind können sich iPhone-14-Nutzer via Satellit den eigenen Standort übermitteln und den von Kontakten anzeigen

Foto: Apple Inc. Das iPhone kann bereits jetzt schnell und einfach eine Notruf­ver­bin­dung aufbauen, auch wenn der Nutzer nicht mehr die 112 (in Europa und weiten Teilen der Welt oder speziell die "000" in Austra­lien) wählt. Dazu wird die linke Seiten­taste und eine der Laut­stär­ketasten solange gedrückt, bis der Notfall-SOS-Schie­beregler ange­zeigt wird.

Mit Emer­gency SOS via Satellit erscheint auf dem iPhone ein Menü, worüber die Satel­liten­ver­bin­dung genutzt werden kann. Ein kurzer Frage­bogen soll dabei helfen, mit ein paar einfa­chen Finger­tipps wich­tige Fragen zu beant­worten, die dann als "SMS" an die Dispo­nenten im Call­center über­mit­telt werden.

Zunächst muss der Satellit angepeilt und die Verbindung stabilisiert werden

Foto: Apple Inc. Die Benut­zer­ober­fläche zeigt dem Anwender die Stelle am Himmel, wohin das iPhone auszu­richten ist, um eine Verbin­dung herzu­stellen und die erste Nach­richt zu senden.

Zu den Fragen gehören: geogra­phi­scher Standort, einschließ­lich Höhe, der iPhone-Akku­stand, und falls abge­spei­chert und akti­viert der "medi­zini­sche Ausweis". So könnte der Textdialog mit der Notrufzentrale über Satellit aussehen

Foto: Apple Inc. Die Satel­liten bewegen sich relativ schnell, haben eine geringe Band­breite und sind mehr als tausend Kilo­meter von der Erde entfernt, sodass es selbst bei kurzen Nach­richten einige Minuten dauern kann, bis sie ankommen.

Die über­tra­genen Nach­richten werden kompri­miert über­mit­telt, dadurch werden sie kleiner und somit schneller. Unter opti­malen Bedin­gungen kann die Nach­richt in etwa 15 Sekunden über­tragen werden.

In der Find-My-App können Benutzer die Regis­ter­karte "Ich" öffnen, nach oben wischen, um "Mein Standort über Satellit" anzu­zeigen, und auf "Meinen Standort senden" tippen. Die Satel­liten­ver­bin­dung der iPhone-14-Reihe funk­tio­niert auch mit anderen Sicher­heits­funk­tionen des iPhone und der Apple Watch, einschließ­lich Unfal­ler­ken­nung und Sturz­erken­nung.

Wenn Nutzer Freunden und Familie auf Reisen abseits des Strom­netzes mitteilen möchten, wo sie sich gerade befinden, können sie die Find-My-App öffnen und ihren Standort über Satellit teilen. Die Kurzwahl "000" steht in Australien und Neuseeland für den Notruf, in Europa und vielen anderen Ländern ist es die 112

Foto: Apple Inc.

Die Verfüg­bar­keit

Neben Austra­lien und Neusee­land ist die Satel­liten-Notruf­funk­tion schon in Öster­reich, Belgien, Kanada, Frank­reich, Deutsch­land, Irland, Italien, Luxem­burg, den Nieder­landen, Portugal, dem Verei­nigten König­reich (Groß­bri­tan­nien) und den USA verfügbar.

Apple betont, dass für Notfall-SOS über Satellit und Find My über Satellit das Betriebs­system iOS 16.4 oder höher erfor­der­lich ist.

