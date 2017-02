Notruf: 24 Stunden mit Video und Gebärdendolmetscher

Aus einem Memo-Spiel zur 112 für Kinder Kinder und behinderte Menschen sollen die Notrufnummer 112 künftig leichter und besser nutzen können. Das ist das Ziel zweier Initiativen aus Belgien und Deutschland. Das belgische Krisenzentrum will Kinder mit Hilfe eines Videoclips, Aus­mal­bildern und anderen Spielen mit dem Notruf vertraut machen. Darauf wies das Zentrum heute am Europäischen Tag des Notrufs 112 hin. Zugleich kündigte Bundes­wirt­schafts­ministerin Brigitte Zypries (SPD) an, Telefonanbieter sollten zu Notrufdiensten für hör- und sprachbehinderte Menschen rund um die Uhr verpflichtet werden.

Für Menschen mit Hör- und Sprach­be­hinderungen gibt es einen Ver­mittlungs­dienst mit Video­ver­bindung und Ge­bärden­dolmetscher. Dieser Service ist bisher nur von 8 bis 23 Uhr erreichbar. "Diesen Dienst müssen wir auf eine 24-stündige Ver­füg­bar­keit ausdehnen", erklärte Ministerin Zypries laut Mitteilung. "Eine entsprechende Ver­pflichtung für die Tele­fon­an­bieter werden wir nun gesetzlich verankern." Sie will dazu das Tele­kommuni­kations­ge­setz ändern.

Der Vermittlungsdienst hilft Hör- oder Sprachbehinderten laut Ministerium nicht nur bei Notrufen, sondern auch bei allen anderen Gesprächen mit hörenden Gesprächspartnern. Über Videotelefonie per Computer, Smartphone oder Tablet übersetzt dabei ein Gebärdendolmetscher für beide Telefonteilnehmer gleichzeitig. Auch Hörende können anrufen. Dies soll Zypries zufolge künftig jederzeit möglich sein.

Videoclip für Kinder zum Notruf 112

Alle in Deutschland gebräuchlichen Sonderrufnummern finden Sie in unserer Übersicht zu Sonderrufnummern im deutschen Festnetz