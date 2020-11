IP-Umstellung: Der Notruf 112 wird digital

Kaum jemand weiß wahr­schein­lich noch, dass in Deutsch­land diese Notruf­nummer bereits seit 1948, aber anfangs nur regional, verwendet wird. Erst seit 1973 gilt sie wirk­lich bundes­weit. Damals waren die Rettungs­leit­stellen noch richtig klas­sisch mit analogen Tele­fon­lei­tungen ange­schlossen. Gut 20 Jahre später folgte die neuere Technik "ISDN" (= Inte­grated Services Digital Network).

Im allge­meinen Telefon-Netz wurde das Ende von ISDN schon lange einge­läutet, sehr zu Enttäu­schung tech­nisch inter­essierter oder höchst­zufrie­dener ISDN-Kunden. Jetzt wird die letzte Bastion geschleift, der Notruf. Wie das gehen soll, beschreibt die Deut­sche Telekom in ihrem Blog.

„112, The Next Gene­ration“ startet

Blick in die integrierte Leitstelle der Feuerwehr München. Hier laufen Anrufe zu 112 und zur 19222 auf

Foto: Deutsche Telekom Nach über 25 Millionen Privat­kunden, die jetzt nach der Umstel­lung auf die "moderne IP-Technik" schneller surfen oder mit besserer Sprach­qua­lität tele­fonieren und mehr Komfort genießen können, trans­por­tiert die Deut­sche Telekom jetzt auch die Rettungs­leit­stellen ins inter­net­basierte IP-Netz. IP steht für Internet-Proto­koll.

Die Inte­grierte Leit­stelle der Feuer­wehr München

Am Beispiel der Leit­stelle in München lässt sich zeigen, wie die IP-Umstel­lung des Notrufes 112 funk­tio­niert. Mitar­beiter und Anrufer sollen von einem noch schnel­leren, zuver­läs­sigeren und flexi­bleren Notruf profi­tieren können.

Die Brand­direk­tion München hat eine eigene „Tele­fon­zen­trale“, welche "Inte­grierte Leit­stelle (ILS)" genannt wird. Hier laufen die Anrufe der 112 auf und hier koor­dinieren Dispo­nenten/innen die Einsätze von Berufs­feu­erwehr, Frei­wil­liger Feuer­wehr und den Rettungs­diensten.

Alleine im Jahr 2019 gingen in München, genauer auf dem Gelände der Feuer­wache 4 in München-Schwa­bing, über 1,1 Millionen Anrufe ein. Das bedeutet: Jeden Tag wurden im Raum München rund 3000 Mal die 112 und die Nummer für den Kran­ken­trans­port 19222 ange­rufen.

Das Spek­trum der Anrufe reichte dabei laut Jahres­bericht 2019 der Brand­direk­tion von 7167 Brand­alarmen bis hin zu 1496 Klein­tier-Rettungen. Dass die Erreich­bar­keit der Rettungs­kräfte absolut zuver­lässig funk­tio­nieren muss, sollte eine Selbst­ver­ständ­lich­keit sein. In aller Regel geht es um medi­zini­sche Notfälle, um schwere Verkehrs­unfälle und um Brände – und damit tagtäg­lich um Menschen­leben.

Neue Technik für die Rettungs­kräfte

Die integrierte Leitstelle befindet sich in der Feuerwache 4 in München-Schwabing

Foto: Deutsche Telekom Die Münchner ILS ist die größte Leit­stelle in Bayern, und eine der größten in ganz Deutsch­land. Sie ist seit Anfang Oktober 2020 bundes­weit eine der ersten Leit­stellen, welche eine eigens dafür entwi­ckelte Lösung der Deut­schen Telekom für Rettungs­dienste auf Basis eines IP-Anschlusses mit doppelter Glas­faser­anbin­dung nutzt.

Die Vorteile, die Privat­kunden von der inter­net­basierten Technik kennen, also bessere Sprach­qua­lität, neue Funk­tionen und mehr Komfort – sollen auch den anspruchs­vollen Job der Rettungs­kräfte verein­fachen, die hier im Schicht­betrieb das ganze Jahr über 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar sind.

ISDN war sehr zuver­lässig

Ganz klar: Die bishe­rigen ISDN-Anlagen haben zuver­lässig funk­tio­niert. Doch die Anruf-Kapa­zitäten wurden immer knapper, ebenso wie Ersatz­teile. Und viele moderne Funk­tionen, die die 112 und die 19222 noch flexi­bler und leis­tungs­fähiger machen können, waren bisher nicht möglich, sagen die Experten.

Mathias Duen­sing ist Leiter des Sach­gebiets Vermitt­lungs­technik bei der Telekom, welche für die Kommu­nika­tions­technik der ILS München verant­wort­lich ist. Er erklärt auf was es bei der IP-Anbin­dung ankommt: „Oberste Prio­rität hat für uns die Ausfall­sicher­heit und Qualität der Anbin­dung. Die 112 muss zu jeder Zeit verfügbar sein und es darf auch bei Ausfällen von Kompo­nenten oder dem berühmten Bagger in der Leitung zu keinen Gesprächs­abrissen kommen. Aus diesem Grund haben wir uns in München für die "knoten- und kanten­dis­junkte" Anbin­dung sowohl der Leit­stelle, als auch der Not-Leit­stelle entschieden.

Wenn Sie jetzt nur noch "Bahnhof" verstehen: Ein Weg ist "kanten­dis­junkt", wenn keine Kante mehr­fach durch­laufen wird und "knoten­dis­junkt", wenn er keinen Knoten mehr­fach enthält. Ein "knoten­dis­junkter Weg" wird auch als "Pfad" bezeichnet. Oder einfa­cher gesagt: Wenn ein Mensch die 112 anruft, muss er oder sie eine zuver­läs­sige Verbin­dung zur Leit­stelle bekommen, egal wo er oder sie sich befinden.

Sechs Jahre Vorbe­rei­tung

Bereits vor Jahren, also 2014 hatte die Exper­ten­gruppe Notruf der Bundes­länder mit den Vorbe­rei­tungen für die IP-Migra­tion der Leit­stellen begonnen. Dann im Jahre 2018 war die „Tech­nische Richt­linie Notruf­ver­bin­dungen 2.0“ fertig, die alle Anfor­derungen fest­schreibt.

Weitere 18 Monate später war der neue IP-Notruf­anschluss einsatz­bereit, den die Telekom und ihr Partner Euro­funk nach ausführ­lichen Funk­tions- und Last­tests nun in München in Betrieb nahmen. Euro­funk Kapp­acher ist ein Spezi­alun­ter­nehmen aus St. Johann im Pongau (Öster­reich) für Leit­stellen-Technik.

Der IP-Notruf-Anschluss besteht aus dem neuen IP-Anschluss "Busi­ness Premium Access (BPA)" für Geschäfts­kunden der Telekom und aus dem Tele­fonie-Dienst "Leit­stel­len­sprach­dienst 110/112 (LSSD)". Beide Kompo­nenten sind maßge­schnei­dert aufein­ander abge­stimmt, erklärt die Telekom, denn "nur so kann das hohe Anruf­volumen störungs­frei verar­beitet werden."

„Die Heraus­for­derung in diesem Projekt war, die höchsten Ansprüche an die Verfüg­bar­keit zu erfüllen und somit zuver­läs­sige lebens­ret­tende Notruf­ver­bin­dungen sicher­zustellen“, sagt Laura Braun, die verant­wort­liche Projekt­mana­gerin der Telekom Busi­ness Solu­tions. „Garant für den Erfolg war die enge Zusam­men­arbeit am runden Tisch bei der Planung und Durch­füh­rung zwischen Leit­stelle, Telekom und Euro­funk. Inten­sive Test­reihen unter Einbe­zie­hung aller denk­baren Ausfallsze­narien und Last­tests legten die Basis für die erfolg­reiche Inbe­trieb­nahme in der Leit­stelle München.“

Die neue 112: Das sind die Vorteile

Ein Vorteil ist trivial, aber wichtig: Die Rufnummer 112 ändert sich nicht. Dahinter arbeitet jetzt neue IP-Technik, welche die 112 "noch zuver­läs­siger, schneller und flexi­bler" machen soll. Und um auch weiterhin die gefor­derte stän­dige Erreich­bar­keit des Notrufes zu sichern, stehen die Telekom-Experten des Leit­stel­len­ser­vice in Meschede (Nord­rhein-West­falen) den Leit­stellen rund um die Uhr zur Seite.

Der BPA-Anschluss ist über zwei sepa­rate räum­lich getrennte Glas­faser­lei­tungen zur Leit­stelle reali­siert. Diese beiden Leitungen sind komplett vonein­ander getrennt und liegen mindes­tens drei Meter vonein­ander entfernt. Sie dürfen sich nicht kreuzen und führen an unter­schied­lichen Orten in das Gebäude der Leit­stelle. Selbst wenn ein Bagger eine Leitung erwischt, wird das Gespräch unter­bre­chungs­frei auf den zweiten Anschluss umge­schaltet. Dabei kommt es allen­falls zu einer Pause von zwei bis drei Sekunden im Gespräch, die der Anrufer kaum bemerkt. So geht kein Notruf mehr verloren. Durch diese einfache Maßnahme steigt die Verfüg­bar­keit der Notruf­num­mern auf bis zu 99,9 Prozent.

Privat­kunden, deren Anschlüsse die Telekom bereits auf IP umge­stellt hat, kennen die spürbar bessere Sprach­qua­lität von "HD Voice". Wenn beide Gesprächs­partner ein entspre­chendes Fest­netz­telefon oder Smart­phone benutzen, klingen die Anrufe so klar und deut­lich, als würde man direkt neben­ein­ander­stehen. Diesen wesent­lich besseren Klang bieten nun auch die Notrufe bei Leit­stellen mit IP-Anbin­dung. Das sorgt für weniger Miss­ver­ständ­nisse und für eine bessere Verstän­digung mit den meis­tens sehr aufge­regten Anru­fern.

Höhere Kapa­zitäten, bessere Ortung der Anrufer

Bisher können in den Leit­stellen an einem ISDN-Anschluss nur zwei Anrufer gleich­zeitig bedient werden. Künftig steigt diese Zahl pro LSSD (Leit­stel­len­sprach­dienst) auf bis zu 300 paral­lele Gespräche. Weitere Leitungen lassen sich kurz­fristig dazu­schalten.

Im Normal­betrieb sind solche enorm hohen Zahlen nicht notwendig. Aber im Krisen­fall, wenn zum Beispiel Hotlines geschaltet werden müssen, können diese Kapa­zitäten und die Anbin­dung der Leit­stelle per Gigabit-Internet die Kommu­nika­tion mit den Bürgern deut­lich verbes­sern.

Die neue IP-Technik der Leit­stellen ist schon jetzt darauf vorbe­reitet, dass die Anrufer künftig im Notfall auch auto­matisch ihren Standort über­mit­teln können. In Situa­tionen, in denen Hilfe­suchende oft gar nicht mehr wissen, wo sie sich genau befinden, sorgt das dafür, dass die Rettungs­kräfte defi­nitiv an den rich­tigen Einsatzort ausrü­cken – und schneller helfen können.

Multi­media-Notruf?

Im Augen­blick beschränkt sich ein Notruf noch auf Sprach­infor­mationen, die der Anrufer in die Leit­stelle durch­geben muss. Nun sind mit der IP-Technik bereits die Voraus­set­zung für künf­tige multi­mediale Notrufe geschaffen. Dabei geht es unter anderem um die Anbin­dung von Apps, über die zum Beispiel Gesund­heits­daten eines Notfall-Pati­enten über­mit­telt werden können.

Bald sollen sich auch Bilder und Videos der Einsatz­situa­tion direkt mit dem Notruf über­tragen lassen. Sie zeigen den Rettungs­kräften dann schon vorab, welche Situa­tion sie vor Ort erwartet.

Die nächste Gene­ration der Notrufe ist unter der Abkür­zung "NG112" bereits in Planung.

Und was passiert bei Strom­aus­fall?

Die inte­grierten Leit­stellen verfügen über eine Notstrom­ver­sor­gung, die sofort einspringt, wenn die normale Strom­ver­sor­gung ausfällt. Teile des Tele­fon­netzes werden noch über Puffer-Akkus kurz­zeitig am Leben erhalten. Das heimi­sche Telefon am IP-Router dürfte aber dann längst ausge­fallen sein, weil die schnur­lose DECT-Basis Strom braucht und der Router sowieso.

Ein Wechsel aufs "Handy" ist möglich, solange dessen Akku geladen oder eine "Power Bank" verfügbar ist. Bei einem größeren Strom­aus­fall ist aber nicht sicher, ob die nächst­gele­gene Mobil­funk-Basis­sta­tion (Node-B) noch und wie lange mit Notstrom gespeist werden kann.

