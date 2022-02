112: Handy-Standortdienst AML leitet Retter zum Unglücksort

Wer einen Notruf an Feuer­wehr oder Rettungs­kräfte wählt, kann oft seinen genauen Standort gar nicht nennen. Bei Anrufen mit dem Smart­phone an die 112 hilft inzwi­schen ein tech­nisches System, wert­volle Zeit zu gewinnen.

Wer unter der Kurz­wahl 112 einen Notruf an die Feuer­wehr oder Rettungs­kräfte absetzt, befindet sich oft in einem Ausnah­mezu­stand und kann daher auch seinen genauen Standort gar nicht nennen. Bei Anrufen mit dem Smart­phone an die 112 hilft inzwi­schen ein tech­nisches System, wert­volle Zeit zu gewinnen. Nutzer von Smart­phones in Deutsch­land, die den Notruf unter der stan­dar­disierten Kurz­wahl 112 anwählen, über­tragen inzwi­schen fast flächen­deckend auto­matisch akku­rate Stand­ort­infor­mationen an die Leit­zen­tralen der Feuer­wehr. Wenn sich ein Unfall ereignet, Ruhe bewahren und mit dem Smartphone die 112 wählen. Der Standort wird per AML übermittelt.

Foto: Vodafone Das Notruf­system „Advanced Mobile Loca­tion“ (AML) komme zwei Jahre nach seiner Einfüh­rung in 223 von 234 Leit­stellen der Feuer­wehren in Deutsch­land zum Einsatz. Das teilte der Voda­fone heute zum "Tag des Notrufs" mit. Auf diesem Weg könnten bei Notrufen an die Nummer 112 die Stand­ort­daten von 95 Prozent der deut­schen Bevöl­kerung empfangen werden.

Das AML-System wird von Google und Apple sowie allen Mobil­funk­netz­betrei­bern (Telekom, Voda­fone, o2) in Deutsch­land unter­stützt.

Das AML-System im Video der Telekom

Mindest­vor­aus­set­zung bei den Smart­phones sind die Android-Version 4 oder das iPhone-Betriebs­system iOS ab Version 13.3. Bei einem Notruf aus dem Mobil­funk­netz wird der genaue Standort des Anru­fers auto­matisch an die Rettungs­leit­stelle über­mit­telt. Insbe­son­dere in Situa­tionen, in denen Hilfe­suchende den Notfallort nicht genau beschreiben könnten, spare die neue Technik wert­volle Zeit, erklärten zum Start vor zwei Jahren die Provider Telekom, Voda­fone und Telefónica in einer gemein­samen Stel­lung­nahme.

Bei Notrufen aus dem Fest­netz an die Nummer 112 können die Leit­stellen eben­falls die Stand­ort­daten ermit­teln. Sie haben in diesen Situa­tionen einen Zugriff auf die Kunden­adressen der Provider. In Deutsch­land wird die Notruf­nummer 112 im Jahr schät­zungs­weise über eine Million Mal ange­rufen.

Keine geson­derte App notwendig

Damit die präzisen Stand­ort­daten auf dem Smart­phone über­tragen werden, müssen die Anwender keine zusätz­liche App instal­lieren oder eine Funk­tion auf dem Smart­phone akti­vieren. Der AML wird im Smart­phone erst dann akti­viert, wenn ein Notruf abge­setzt wurde.

Auf 30 Meter genau

Damit müssen Nutze­rinnen und Nutzer von Smart­phones nicht befürchten, via AML ständig über­wacht zu werden. Das Smart­phone ermit­telt die Geo-Posi­tion mit allen zur Verfü­gung stehenden Mitteln. Das ist vor allem das GPS-Signal. AML wertet aber auch empfan­gene Signale von WLAN-Hotspots in der Umge­bung und den Funk­masten aus. Nach Angaben des IT-Portals heise.de gelingt somit in 80 Prozent der Fälle eine Stand­ortermitt­lung auf mindes­tens 30 Meter genau.

Zentrale Leit­stelle in Frei­burg/Breisgau

Der Dienst wird für die Leit­stellen in Deutsch­land von der Inte­grierten Leit­stelle Frei­burg - Breisgau Hoch­schwarz­wald in Zusam­men­arbeit mit der Berliner Feuer­wehr betrieben. Bei der Einfüh­rung von AML vor zwei Jahren wurde ein strenges Daten­schutz­kon­zept umge­setzt: Die einge­henden Daten werden den zustän­digen Leit­stellen nur für 60 Minuten zum Abruf zur Verfü­gung gestellt. Anschlie­ßend werden die Daten in der Daten­bank gelöscht.

Zur Bewer­tung der Infor­mationen werden nach Angaben der Leit­stelle in Frei­burg ledig­lich noch tech­nische Daten wie Zeit­stempel, Netz­betreiber und Genau­igkeiten der Posi­tions­daten gespei­chert. „Ein Rück­schluss auf einen Notru­fenden ist dann nicht mehr möglich.“

Spezi­alsoft­ware für Rettungs­kräfte

AML wird von den Rettungs­kräften vor Ort auch selbst verwendet, wenn sie die Notruf-Soft­ware „EmergencyEye“ verwenden. Dabei können Feuer­wehr­leute oder Rettungs­sani­täter in Deutsch­land und der Schweiz vom Einsatzort ein Live-Video streamen, damit die Rettungs­leit­stellen die Lage besser einschätzen können.

