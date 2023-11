Phone (2): Nothing bringt Apples iMessage zu Android

Das Unter­nehmen Nothing geht wieder einen neuen Weg. "Nothing Chats" soll Apples iMessage in eine Android-App inte­grieren.

Nothing, seines Zeichens Smart­phone-Start-up mit bislang zwei Modellen auf dem Markt. Das Nothing Phone (2) ist die derzeit aktu­elle Gerät­schaft des Unter­neh­mens rund um den OnePlus-Mitbe­gründer Carl Pei. Nohting hat jüngst eine inter­essante Ankün­digung im Commu­nity-Bereich getä­tigt. "Nothing Chats" ist eine eigene Anwen­dung speziell für das Nothing Phone (2). Auf der Webseite von Nothing ist die Rede davon, dass es eine Lösung für eine der "größten Frus­tra­tionen bei der Kommu­nika­tion zwischen Android- und iOS-Nutzern" bieten soll. Aber was bedeutet das im Detail?

Es geht um die Farbe der Bubbles

So sehen die Nachrichten in Nothing Chats aus

Bild: Nothing

Das sind die Fakten: Nothing bringt eine eigene Chat-App auf den Markt, die auf dem Nothing Phone (2) läuft. Die App soll ab Freitag über den Google Play Store herun­ter­geladen werden können. Kompa­tibel sind Nothing-Phone-(2)-Geräte von Nutzern in den USA, Kanada, Groß­bri­tan­nien und der EU. Die App befindet sich laut Anbieter noch in der Beta-Phase. Weitere Features und Opti­mie­rungen sollen also noch folgen.

Hinter­grund ist: Nutzer sollen mit der Nothing-Chats-App "blaue" Nach­richten an andere Nutzer senden können. Und das bedeutet: Die grünen Blasen (Englisch: "Bubbles") von Apples iMessage werden im Zuge von Nothing Chats eben­falls in der Farbe Blau darge­stellt. Denn: Es handelt sich um eine Art Inte­gra­tion von iMessage in Nothing Chats.

Nachdem die neue Chats-App über den Google Play Store auf das Nothing Phone (2) geladen wurde, können sich Nutzer mit einer AppleID anmelden (oder eine neue erstellen), um "blaue Nach­richten zu senden und zu erhalten", erklärt Nothing. Reali­siert wurde die Archi­tektur mit dem US-ameri­kani­schen Tech-Unter­nehmen Sunbird, das sich auf Android- und Web-Messa­ging spezia­lisiert hat. Die hinter Nothing Chats stehende Tech­nologie soll den Nach­richten-Austausch zwischen Nutzern ermög­lichen, ohne dass diese auf Servern von Sunbird gespei­chert werden müssen. Nach­richten sollen sich nur lokal auf dem Gerät befinden. E-Mail-Adressen von Sunbird-Konten werden aber solange gespei­chert, wie die Nutzer aktiv sind. Nach Inak­tivität sollen die Daten nach zwei Wochen gelöscht werden.

iCloud-Anmel­deinfor­mationen gespei­chert

Nothing bringt iMessages zu Android

Foto/Montage: teltarif.de, Icon: iMessage Wie TheVerge berichtet, habe Jane Nho, PR-Chefin von Nothing in den USA, dem Online-Portal per E-Mail mitge­teilt, dass Sunbird die iCloud-Anmel­deinfor­mationen der Nutzer der Nothing-Chats-App als Token in einer verschlüs­selten Daten­bank spei­chert. Je nach Standort der Nutzer würden die Infor­mationen mit einem Mac Mini in den USA oder Europa verknüpft. Das fungiere dann als Relay über die Nothing App gesen­dete iMessages. Hier könnte man entspre­chend die Kritik üben: Warum sollte man sich mit seinen Apple-ID-Anmel­deinfor­mationen in ein "fremdes" Apple-Gerät bezie­hungs­weise in einen fremden Server einloggen - verschlüs­selte Daten­infor­mationen hin oder her.

TheVerge empfiehlt, vor der Nutzung von Nothing Chats einen Blick in die Daten­schutz­richt­linien von Sunbird zu werfen. Diese hat Nothing auf seiner Webseite auch verlinkt. Es bleibt abzu­warten, wie Apple auf die "iMessage"-Inte­gra­tion von Nothing reagiert.

Wenn Sie sich für das Nothing Phone (2) inter­essieren, können Sie Details zu dem Smart­phone-Modell mit der blin­kenden LED-Rück­seite in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.