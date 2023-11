"Datenschutz-Albtraum": Nothing Chats nicht mehr verfügbar

Die Smart­phone-Firma Nothing sorgte in der vergan­genen Woche für Aufre­gung, in dem urplötz­lich verkündet wurde, Apples iMessage in Android zu inte­grieren. Es ging um eine Art Barrie­refrei­heit zwischen Ökosys­temen und dem damit verbun­denen Abbau von Frus­tra­tion bei der Kommu­nika­tion zwischen Android und iOS-Nutzern. Nothing Phone (2)

Bild: teltarif.de Und es ging im blaue Blasen - oder viel­mehr um die grünen von Apples iMessage. Denn diese sollten in der von Nothing ange­kün­digten Anwen­dung "Nothing Chats" speziell für das Nothing Phone (2) blau darge­stellt werden. Die Umset­zung des Unter­fan­gens erfolgt in Koope­ration mit dem Tech-Unter­nehmen Sunbird. Bereits vor dem Launch der Nothing-Chats-App wurden Stimmen bezüg­lich Daten­schutz und Sicher­heit laut. Zur Nutzung von iMessage in Nothing Chats auf dem Phone (2) muss man sich mit den Apple-ID-Anmel­deinfor­mationen in ein "fremdes" Apple-Gerät einloggen, die dann als Server für die Chats fungieren.

Berichten zufolge hakt es jedoch an der Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung. Und "Nothing Chats" ist nicht mehr im Google Play Store verfügbar.

"Nothing Chats": Flop wegen Daten­schutz?

Nothing wurde aus dem Google Play Store entfernt. Dazu äußerte sich die Firma rund um OnePlus-Mitbe­gründer Carl Pei auch über den X-Kanal. Dort heißt es (über­setzt), dass die Beta­ver­sion von Nothing Chats aus dem Play Store entfernt und der Start bis auf Weiteres verschoben wurde. Es solle zunächst mit Sunbird an der Behe­bung mehrerer Fehler gear­beitet werden.

Jetzt soll jedoch heraus­gekommen sein, dass Chats nicht voll­ständig Ende-zu-Ende-verschlüs­selt sind (via Online-Portal 9to5Google). Es heißt, auf Benut­zer­daten könne im Klar­text zuge­griffen werden. Das gelte aber nicht nur für Text­nach­richten, sondern auch für Bild-, Video- und Audio­dateien. Nothing Chats sei damit nicht Ende-zu-Ende-verschlüs­selt.

