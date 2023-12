Gerücht: Nothing Phone (2a) befindet sich in Entwicklung

Bislang hat Nothing Smart­phones der geho­benen Mittel­klasse im Angebot, mit dem Nothing Phone (2a) könnte ein güns­tigeres Produkt bevor­stehen. Das noch junge Unter­nehmen soll einem Tipp­geber zufolge an diesem Modell arbeiten. Erste Spezi­fika­tionen werden genannt. Ein 6,7 Zoll messendes Display und ein besserer Prozessor als jener des Phone (1) seien verbaut. Auf die Glyph-Beleuch­tung der Rück­seite müssen Inter­essenten eben­falls nicht verzichten. Die hinteren LED-Elemente werden auf einem Render­bild veran­schau­licht. Das Design soll sich am Nothing Phone (2) orien­tieren.

Kommt ein Nothing Phone (2a)?

Mögliches Design des Nothing Phone (2a)

Sanju Chaudhary Der OnePlus-Mitgründer Carl Pei suchte 2020 nach einer neuen Heraus­for­derung und grün­dete das Unter­nehmen Nothing. Vergan­genen Monat feierte diese Firma ihr drei­jäh­riges Bestehen. Im Juli 2022 wurde das Phone (1) veröf­fent­lichte, diesen Juli folgte das Phone (2). Bis zum Phone (3) dürfte es noch eine Weile dauern, aller­dings könnte ein uner­war­tetes Produkt die Lücke füllen. Bran­chen­insider Sanju Chaud­hary veröf­fent­lichte auf Twitter (X) erste Infor­mationen über das Phone (2a). Die Bezeich­nung erin­nert etwas an Google, die Pixel-Handys mit dem Zusatz a sind unter den regu­lären Modellen ange­sie­delt.

Speku­lationen rund um das Phone (2a)

So scheint es auch bei Nothing zu sein. Das Phone (2a) soll ein güns­tigeres Handy als das Phone (2) werden. An Spezi­fika­tionen ist bislang nur bekannt, dass es ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit oben mittig befind­licher Punch-Hole-Kamera gibt. Ferner gleiche das Design jenem des geho­benen Exem­plars. Im Beitrag des Tipp­gebers wurde ein vermeint­liches Foto der Rück­seite des Phone (2a) einge­bettet. Leider ist die Qualität ziem­lich bescheiden. Dennoch sind starke Ähnlich­keiten zum Design des Phone (2) erkennbar.

Das Mobil­telefon soll die Modell­nummer AIN142 tragen. Diese Bezeich­nung würde deut­lich von den großen Geschwis­tern abwei­chen. So hat das Phone (1) die Modell­nummer A063 und das Phone (2) die Modell­nummer A065. Es wird davon ausge­gangen, dass das Phone (2a) einen besseren Chip­satz als den Snap­dragon 778G+ hat, der im Phone (1) werkelt. Mögliche Kandi­daten wären der Qual­comm Snap­dragon 7 Gen 3, der Qual­comm Snap­dragon 7s Gen 2 oder der MediaTek Dimen­sity 8300. Weil das Phone (2) zu einer UVP von 649 Euro auf den Markt kam, könnte das Phone (2a) even­tuell für unter 500 Euro erscheinen.

Indes bringt der Hersteller mit Nothing Chats eine Art iMessage auf das Nothing Phone (2).