Nothing Phone (2): Nothing OS 2.0.4 wird verteilt

Auf dem Nothing Phone (2) sollte in Bälde eine Aktua­lisie­rung auf Nothing OS 2.0.4 zur Verfü­gung stehen. Der Hersteller führt sinn­volle Features und Bugfixes ein.

Besitzer des Nothing Phone (2) erhalten ab sofort ein Update auf Nothing OS 2.0.4. Mit der Aktua­lisie­rung gibt es nicht nur neue, sondern auch Verbes­serungen bestehender Funk­tionen. Ferner wurde der Google-Sicher­heits­patch Stand 1. Oktober 2023 inte­griert. Zu den Neue­rungen zählen ein Widget, das ausge­wählte Fotos auf dem Start­bild­schirm und dem Sperr­bild­schirm anzeigt sowie eine Option zum Verbergen von Apps. Bei letzt­genanntem Feature lassen sich in der App-Schub­lade gewünschte Icons ausblenden. An der Kamera des Nothing Phone (2) wurde eben­falls gefeilt.

Frische Soft­ware für das Effekt-Handy

Das Nothing Phone (2) kann aktualisiert werden

Nothing

Nothing Phone (2) Datenblatt

Test

[ Update ]

] Firmware-Update

Neuvorstellung

Die noch recht junge Firma Nothing macht bei der Aktua­lisie­rung seiner Mobil­tele­fone eine ziem­lich gute Figur. Wie der Hersteller im haus­eigenen Forum verlaut­bart, wird jetzt Nothing OS 2.0.4 für das Nothing Phone (2) ausge­rollt. Trotz des kleinen Versi­ons­sprungs gibt es einige nütz­liche Anpas­sungen. Wer eine Diashow seiner Lieb­lings­fotos anzeigen möchte, kann dies über ein neues Widget auf dem Start- oder Sperr­bild­schirm. Gene­rell wurde die Widget-Biblio­thek über­arbeitet und zeigt Nothing-Widgets nun in Kate­gorien.

Prak­tisch mutet die Option an, bestimmte App-Icons in der App-Schub­lade auszu­blenden. Mit einem Wisch nach rechts werden die Symbole wieder einge­blendet. Beispiels­weise, um bestimmte Inhalte vor Kindern zu verbergen, bietet sich das Feature an. Der Oktober-Sicher­heits­patch verbes­sert schließ­lich den Schutz des Nothing Phone (2) gegen Schad­soft­ware und Fremd­zugriffe.

Nothing OS 2.0.4: Verbes­serungen und Bugfixes

Hobby-Foto­grafen sollen dank einer opti­mierten Bild­ver­arbei­tung bessere Fotos in Szenen mit hellem Hinter­grund­licht schießen. Ferner gibt es keine Inkon­sis­tenz des Zooms zwischen der Vorschau und dem fertigen Bild mehr. In manchen Situa­tionen fiel die Laut­stärke der Laut­spre­cher etwas niedrig aus. Dieses Problem hat Nothing aus der Welt geschafft. Einen besseren Klang bei über Blue­tooth simultan verbun­dener Smart­watch und Kopf­hörer bringt das Update eben­falls mit sich. Viel Spei­cher­platz benö­tigen Sie für den Down­load nicht auf Ihrem Nothing Phone (2). Die Aktua­lisie­rung misst ledig­lich 87,14 MB.

Das Update wird wie gewohnt in Wellen verteilt. Es kann also etwas dauern, bis sämt­liche Anwender die Soft­ware erhalten. Auf diese Weise kann der Hersteller die Vertei­lung schneller unter­bre­chen, sollten gravie­rende Probleme auftreten.

Aktuell gibt es eine Test­phase mit offener Android-14-Beta für das Phone (2).