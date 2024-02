Nothing Phone (2a): Europa-Preise und Teaser-Video geleakt

Ein Leak verrät, was das Nothing Phone (2a) in Frank­reich kosten soll. Zudem gibt es ein offi­zielles Teaser-Video.

Als güns­tigere Alter­native zum Nothing Phone (2) will der Hersteller in den nächsten Wochen das Nothing Phone (2a) vorstellen. Im Netz kursieren bereits die angeb­lichen Preise für das Europa-Modell, außerdem plau­dern Nothing-Mitar­beiter in einem Video über das kommende Mittel­klasse-Handy.

Voraus­sicht­liche Preise für Frank­reich (ohne Gewähr!)

Das Smart­phone kommt offenbar in mehreren Spei­cher­vari­anten mit 8 GB oder 12 GB RAM und einem 128 GB oder 256 GB fassenden Arbeits­spei­cher. So soll das Nothing Phone (2a) aussehen

Bild: @evleaks

Wie billbil-kun von Dealabs heraus­gefunden haben will, soll Nothing das Basis­modell mit 8 GB RAM und 128 GB internem Spei­cher zum Markt­start für 349 Euro anbieten. Die Top-Vari­ante mit 12 GB und 256 GB soll mit 399 Euro zu Buche schlagen. Beide Spei­cher­vari­anten gibt es in den Farb­tönen Schwarz oder Weiß.

Die genannten Preise gelten, falls sie der Wahr­heit entspre­chen, für Frank­reich. In Deutsch­land könnten sie theo­retisch ähnlich ausfallen, eine Garantie dafür gibt es jedoch ausdrück­lich noch nicht. Zum Vergleich: Das Nothing Phone (2) bekommen Sie derzeit über den Online-Store von Nothing für (je nach Ausstat­tung) 549 Euro bis 679 Euro.

Die Infor­mationen von Dealabs bestä­tigen einen Beitrag auf X (ehemals Twitter) vom Dezember, in dem der meist zuver­läs­sige Tipp­geber Roland Quandt (@rquandt) dieselben Spei­cher­vari­anten teilt und behauptet, das Basis­modell würde unter 400 Euro kosten.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Weitere Ausstat­tung und offi­zieller Launch-Termin

Früheren Gerüchten nach könnte das Nothing Phone (2a) mit einem 6,7 Zoll großen AMOLED-Display mit einer Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz starten. Den Antrieb soll ein MediaTek Dimen­sity 7200 über­nehmen. Der Prozessor wird im 4-Nm-Prozess gefer­tigt und arbeitet mit zwei ARM-Cortex-A715-Perfor­mance-Kernen, die mit 2,8 GHz takten, sowie sechs Cortex-A510-Effi­zienz-Kernen.

Bei der Kamera soll es laut der Tipp­geberin Kamila alias @Za_Raczke auf X (ehemals Twitter) via SmartPrix keine Abstriche zum Nothing Phone (2) geben. Fotos und Videos nimmt das Handy demnach voraus­sicht­lich mit einem 50-MP-Weit­win­kel­sensor von Samsung auf, bei dem es sich um den S5KGN9 handeln soll, ferner soll ein 50-MP-Ultra­weit­sensor (S5KJN1) verbaut sein, der eben­falls aus dem Hause Samsung stammt. Selfies sind mutmaß­lich mit einer 32-MP-Knipse (Sony IMX615) auf der Front möglich. Von der Rück­seite des Smart­phones inklu­sive Dual-Kamera, die wie ein Augen­paar ange­ordnet ist, ist bereits ein Foto aufge­taucht.

Auch beim Nothing Phone (2a) wird es eine LED-Beleuch­tung auf der Rück­seite und somit ein Glyph-Inter­face geben, das im Vergleich zum Nothing Phone (2) jedoch deut­lich abge­speckt ist. Außerdem wird eine höhere Akku­kapa­zität erwartet. Anfang Februar hatte Nothing das Phone (2a) ange­kün­digt, die offi­zielle Vorstel­lung soll laut Hersteller-Webseite am 5. März statt­finden. Bei der Anmel­dung für das Online-Event können sich Kunden einen 20-Euro-Rabatt für das neue Smart­phone sichern.

Teaser-Video

In einem Teaser-Video auf YouTube plau­dern Nothing-CEO Carl Pei und Desi­gner Chris über das Nothing Phone (2a) und die Idee dahinter

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

In einem anderen Artikel finden Sie neue Infor­mationen über die Preise, Sonder­edi­tionen und den Europa-Launch des Xiaomi 14 (Ultra).