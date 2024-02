Bilder & Hülle: So sieht das Nothing Phone (2a) aus

Nothing bereitet mit dem Phone (2a) sein drittes Smart­phone vor. Jetzt ist das Design durch­gesi­ckert. An den Beleuch­tungs­effekten wurde gespart.

Der Slogan „Sehen Sie die Welt mit neuen Augen“ für das Nothing Phone (2a) macht aufgrund des neuen Anschau­ungs­mate­rials jetzt viel Sinn. Es tauchten Fotos des Handys und einer dazu­gehö­rigen Schutz­hülle auf. Sie lassen das unge­wöhn­liche Kamera-Element erkennen, das wie ein Augen­paar anmutet. Im oberen Bereich der Rück­seite finden sich zwei Haupt­kameras. Es dürfte sich um ein Weit­winkel- und ein Ultra­weit­winkel-Modul handeln. Das Glyph-Beleuch­tungs­system ist auch beim Nothing Phone (2a) vorhanden, aller­dings stark abge­speckt.

Nothing Phone (2a) zeigt sich in voller Pracht

So sieht das Nothing Phone (2a) aus

@evleaks Vor wenigen Tagen beteu­erte der Tipp­geber Evan Blass (@evleaks), dass die Render­bilder vom Nothing Phone (2a) seines Kollegen Steve Hemmer­stoffer (@onleaks) falsch seien. Zugleich veröf­fent­lichte er ein Foto des rich­tigen Handys. Hemmer­stoffer hat seinen Fehler inzwi­schen einge­standen. Dass das Bild von Blass authen­tisch ist, belegt eine Aufnahme einer Schutz­hülle für das Phone (2a). Jene hat Leak­spinner auf Slash­leaks publi­ziert. Das Zubehör hat eine Ausspa­rung an der passenden Stelle für die Kamera im Augen­paar-Design. Außerdem sind die Gummi­auf­sätze für die Bedien­ele­mente korrekt posi­tio­niert.

Produkt­vor­stel­lung in Kürze

Allzu wild wird das Mittel­klas­sehandy im Vergleich zu seinem großen Bruder aber nicht blinken. Es scheinen ledig­lich drei LED-Elemente an der Rück­seite um das Kamera-Element ange­bracht zu sein. Das Nothing Phone (2) verfügt über elf LED-Elemente. Diese sind im unteren Bereich, um die Spule für das induk­tive Aufladen, im oberen Bereich und um die Knipsen verbaut. Dennoch dürfte das Phone (2a) durch seine Beleuch­tungs­effekte und der teils trans­parenten Rück­seite Blicke auf sich ziehen.

Schutzhülle des Phone (2a)

Leakspinner Anfang Februar hat Nothing das Phone (2a) offi­ziell ange­kün­digt. Zuvor geis­terte das Handy bereits zwei Monate durch die Gerüch­teküche. Nothing kündigte jüngst auf seiner Webseite das Launch-Datum des 2a an. Das Modell soll am 5. März das Licht der Smart­phone-Welt erbli­cken.

Höchst­wahr­schein­lich wird das Nothing Phone (2a) direkt mit der auf Android 14 basie­renden Benut­zer­ober­fläche Nothing OS 2.5 ausge­lie­fert. An Hard­ware könnte es das SoC Dimen­sity 7200 und ein 6,7 Zoll großes 120-Hz-Display geben.

Sie können sich mit uns auf eine Smart­phone-Zeit­reise vom Galaxy S bis zum Galaxy S24 begeben.