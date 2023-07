Nothing Phone (2): Update verbessert Kamera und Glyph

Frische Soft­ware hebt die Kamera des Nothing Phone (2) auf ein höheres Niveau. Des Weiteren werden Fehler behoben und es gibt Fein­schliff am Glyph-System.

Kaum ist das Nothing Phone (2) auf dem Markt, gibt es auch schon das erste Update. Die Aktua­lisie­rung wiegt etwa 150 MB und bringt unter anderem Opti­mie­rungen an der Kamera mit sich. So soll es etwa besseres HDR, eine verbes­serte Schärfe zwischen 4x und 10x Zoom, eine redu­zierte Auslö­sever­zöge­rung und eine bessere Video­sta­bili­sie­rung geben. An der Akku­lauf­zeit und Lade­geschwin­dig­keit unter extremen Bedin­gungen, der Netz­werk­sta­bilität und dem Glyph-System wurde eben­falls geschraubt. Den Sicher­heits­patch hat der Hersteller leider nicht aktua­lisiert.

Nothing Phone (2): Prall gefülltes Update rollt aus

Frische Software für das Nothing Phone (2)

Nothing

Seit kurzem lässt sich die zweite Gene­ration des Effekt-Smart­phones des unkon­ven­tio­nellen Unter­neh­mens Nothing erstehen. Ab Werk macht die Kamera schon einen guten Job, doch der Elek­tronik­kon­zern kitzelt mit der jüngsten Soft­ware noch etwas mehr an Leis­tung und Features heraus. 9to5Google infor­miert über die zahl­rei­chen Neue­rungen, welche das erste Update für das Nothing Phone (2) mit sich bringt. Bei Porträts wird jetzt ein zwei­facher Zoom geboten. Auf Wunsch lässt sich bei den Aufnahmen ein Nothing-Wasser­zei­chen inte­grieren.

Neben den eingangs erwähnten Verbes­serungen hält eine Bewe­gungs­erken­nung für Fotos mit 50 Mega­pixel Einzug. Die Konsis­tenz beim draht­losen Aufladen und dem Aufladen anderer Geräte habe man eben­falls opti­miert. Eine regu­lierte Laut­stärke der System-Sounds und Fein­schliff am Benach­rich­tigungs­system der Glyph-Beleuch­tung sollen der Benut­zer­erfah­rung zugu­tekommen. Am Android-Sicher­heits­patch des Nothing Phone (2) ändert sich nichts. Es bleibt bei der Ausgabe vom 1. Juni 2023.

Fehler-Besei­tigungen durch das Update

Neben verbes­serten und neu einge­führten Features wurden auch so manche Bugs getilgt. Zwei davon listet der Hersteller konkret auf. So sollen die Probleme beim Erwei­tern des Schnell­menüs der Vergan­gen­heit ange­hören. Des Weiteren wurden Fehler bei der NFC-Verbin­dung behoben. Die Zuver­läs­sig­keit des Finger­abdruck­sen­sors und der Gesichts­erken­nung hat das Team gestei­gert. Das auf Android 13 basie­rende Nothing OS 2.0 ist beim Nothing Phone (2) direkt an Bord. Mit der Aktua­lisie­rung geht es hoch auf Nothing OS 2.0.1.

Das Nothing Phone (2) im Video von teltarif.de

Wir haben das Nothing Phone (2) getestet und waren ziem­lich begeis­tert von dem effekt­vollen Handy.