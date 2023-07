Nothing Phone (2) im Test: Die Rückseite blinkt wieder

Nothing geht mit seinem zweiten Telefon an den Start. Bei uns lesen Sie, was das Phone (2) kann und was noch verbes­serungs­würdig ist.

Nothing ist noch ein junges Smart­phone-Unter­nehmen. CEO ist Carl Pei, der Mitbe­gründer von OnePlus. Das erste Smart­phone-Modell, Nothing Phone (1), wurde im vergan­genen Jahr veröf­fent­licht. Es posi­tio­nierte sich in der oberen Mittel­klasse mit auffäl­ligem Design­merkmal in Form blin­kender LED-Streifen in der trans­parenten Gehäu­serück­seite. Und Nothing macht mit dem Phone (2) da weiter, wo es im vergan­genen Jahr aufge­hört hat. Der Smart­phone-Neuan­kömm­ling wurde an verschie­denen Stellen opti­miert, was es zwar letzt­lich auch teurer macht, aber zugleich inter­essanter.

Das Nothing Phone (2) ist vorbe­stellbar. Das Modell gibt es in den Farben Schwarz oder Weiß sowie in drei Spei­cher­kon­figu­rationen. Mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet das Nothing Phone (2) 649 Euro (nur im Nothing-Online-Shop erhält­lich). In der Konfig­rua­tion 12 GB/256 GB kostet es 699 Euro und mit 12 GB/512 GB 799 Euro.

Wir haben das Nothing Phone (2) einem Test­bericht unter­zogen. Nach­fol­gend lesen Sie, was das Modell leistet, was es kostet und was mögli­cher­weise noch verbes­serungs­würdig ist.

Design und Display

Das Display ist 6,7 Zoll groß

Bild: teltarif.de

Das Nothing Phone (2) hat Ähnlich­keit mit dem iPhone 14 Plus. Diesen Vergleich recht­fer­tigt das flache Gehäu­sede­sign und die Größe des Andro­iden. Eine Apple-typi­sche Bade­wannen-Notch gibt es beim Nothing Phone (2) nicht, dafür ist das im Android-Sektor beliebte Punch Hole in die obere Display­mitte gestanzt worden, um Platz für die 32-Mega­pixel-Front­kamera zu machen.

Das Nothing Phone (2) liegt trotz seiner Größe gut in der Hand. Größe und Gewicht sind gut ausba­lan­ciert, weshalb das Gerät auch nicht kopf­lastig erscheint. Die Rück­seite ist im Gegen­satz zum Nothing Phone (1) an den Seiten gewölbt, was den Eindruck eines komfor­tablen Hand­lings unter­stützt. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Das Display des Nothing Phone (2) ist 6,7 Zoll groß - ein wasch­echtes Phablet, das ideal zum Medi­enkonsum ist. Farb­dar­stel­lung und Kontrast sind nach unserem Test positiv zu bewerten. Bei direkter Sonnen­ein­strah­lung kann es jedoch sein, dass sich der Inhalt des Displays nicht mehr gut ablesen lässt. Das liegt an der im Vergleich mit anderen Smart­phone-Modellen wie denen von Samsung und Apple gerin­geren Display­hel­lig­keit. In unserem Test­ver­fahren wurden 480 cd/m² ermit­telt. Eine Verbes­serung im Vergleich mit dem Nothing Phone (1) gibt es damit nicht (483 cd/m²).

Bild­wie­der­hol­raten von bis zu 120 Hz bietet das Display. Neu ist die Inte­gra­tion der LTPO-Tech­nologie, mit der das Display auf bis zu 1 Hz herunter regu­lieren kann, wenn die hohen Frequenzen nicht benö­tigt werden, beispiels­weise bei der Verwen­dung des Always-on-Displays. Das spart Strom.

Akku, Perfor­mance und Soft­ware

Transparente Rückseite mit LED-Streifen

Bild: teltarif.de Der Akku des Nothing Phone (2) ist 4700 mAh groß. Aufge­laden werden kann der Strom­spei­cher mit 45W per Kabel. Laut Hersteller soll eine volle Ladung in 55 Minuten erreicht werden. Kabel­loses Laden ist mit 15W möglich, was laut Hersteller einen vollen Akku in 130 Minuten ermög­lichen soll. Kompa­tibles Zubehör wie Audio-Gadgets kann an der Gehäu­serück­seite mit 5W-Reverse-Char­ging befüllt werden. Die Akku­lauf­zeit konnte uns im Test mit einer Lauf­zeit von rund 12 Stunden und 48 Minuten über­zeugen.

Nothing hat sich beim Phone (2) für einen Snap­dragon 8+ Gen 1 entschieden, nicht das neueste Qual­comm-CPU-Flagg­schiff, aber weiterhin ein leis­tungs­starkes. Das merkt man auch gene­rell an der Gesamt­per­for­mance des Nothing Phone (2), die auf einem sehr guten Niveau ist. Das ist aber letzt­lich immer ein Zusam­men­spiel aus verschie­denen Kompo­nenten. Je nach Anwen­dung tragen die hohen Bild­wie­der­hol­raten zu einem flüs­sigen Bediener­lebnis bei. Zudem ist die Soft­ware gut abge­stimmt. Nothing verwendet "NothingOS" auf Basis von Android 13. Das Inter­face ist aufge­räumt und nicht über­laden, sodass schnelles Öffnen und Swit­chen zwischen Apps problemlos möglich sind.

Laut Hersteller soll das Nothing Phone (2) drei Jahre OS-Updates sowie vier Jahre Sicher­heits­updates im Zwei-Monats-Zyklus erhalten. Das schaffen andere Hersteller wie Samsung besser, in der Regel nämlich im Monats­zyklus. "Glyphen-Schnittstelle"

Bild: teltarif.de

Die Glyphen-Schnitt­stelle

Die Glyphen-Schnitt­stelle ist wohl das auffäl­ligste Ausstat­tungs­merkmal des Nothing Phone (2). Diese befindet sich unter der teil­weise trans­parenten Rück­seite. Dabei handelt es sich um LED-Streifen, die für verschie­dene Aktionen verwendet werden können. Dazu zählt die Visua­lisie­rung von einge­henden Benach­rich­tigungen in Kombi­nation mit Klin­gel­tönen. Außerdem können die Glyphen als Taschen­lampe und als Darstel­lung eines ablau­fenden Timers verwendet werden.

Beim ersten Nothing Phone (1) war die Sound­aus­gabe in Kombi­nation mit den LED-Streifen teil­weise etwas schrill. Das hat Nothing beim zweiten Modell regu­liert. Zudem gibt es einen Ambient Light Sensor, damit die Glyphen beispiels­weise in dunk­leren Umge­bungen nicht zu hell sind. Die Aktionen sind unserer Meinung nach sinn­voll umge­setzt. Künftig sollen auch Dritt­anbieter-Apps die Möglich­keit bekommen, die Glyphen-Schnitt­stelle zu nutzen. Als Beispiel sei hier ein Fahr­dienst genannt, dessen Ankunft mittels eines Timers über die Glyphen-Schnitt­stelle signa­lisiert werden könne.

Über eine Kompo­nisten-Funk­tion können auch eigene Klin­gel­töne mit Licht-Ausgabe erstellt werden. Nach­fol­gend sehen Sie das Nothing Phone (2) und eine Demons­tra­tion der Glyphen-Funk­tion im Video.

Das Nothing Phone (2) im Video von teltarif.de

