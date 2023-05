Nothing Phone (2): Termin des Glyphen-Nachfolgers steht fest

Nothing kündigt das zweite Smart­phone des Herstel­lers an. Das Nothing Phone (2) soll in wenigen Monaten erhält­lich sein.

Um das Nothing Phone (1) entbrannte vor rund einem Jahr ein regel­rechter Hype. Wer auch immer dafür verant­wort­lich war: Es war clever und zog die Aufmerk­sam­keit der Tech­welt und der Tech­inter­essierten auf sich. Nach dem Release schien das Inter­esse zwar recht schnell abzu­ebben, etwas Beson­deres bleibt das erste Telefon der Firma Nothing mit seiner schön blin­kenden und Geräu­sche produ­zie­renden Rück­seite aber bis heute.

Kopf von Nothing ist der OnePlus-Mitbe­gründer Carl Pei. Bereits zu Beginn des Jahres ließ Pei in einem Inter­view verlauten, dass es noch in diesem Jahr einen Nach­folger geben soll. Während das erste Nothing Phone den Einstieg der Firma in die Smart­phone-Welt - viel­leicht gar erst einmal nur der Versuch - war, soll das zweite Nothing Phone mehr Premium werden. Und dafür will Nothing die Voraus­set­zungen geschaffen haben, unter anderem mit der Aufsto­ckung seiner Mitar­beiter.

Auf der haus­eigenen Webseite von Nothing tauchte jetzt ein Teaser zum Nothing Phone (2) mit der Ankün­digung der Verfüg­bar­keit auf.

Teaser zum Nothing Phone (2) veröf­fent­licht

Teaser zum Nothing Phone (2)

Bild: Nothing

Im besagten Inter­view sprach Pei davon, dass das Nothing Phone (2) mehr "Premium" werden soll als der Vorgänger. Was das bedeutet, steht bislang noch in den Sternen. Der Teaser zum kommenden Nothing Phone verrät bis auf ein Detail nicht sehr viel. Es sieht so aus, als bekäme das Smart­phone eine neue Taste auf der Rück­seite. Über deren Funk­tio­nalität kann nur speku­liert werden.

Ange­kün­digt ist das Nothing Phone (2) für den Sommer 2023. Konkreter ist die Angabe nicht. Das erste Nothing Phone ging Ende Juli des vergan­genen Jahres an den Verkaufs­start. Denkbar ist, dass das Nothing Phone (2) zu einem ähnli­chen Zeit­punkt erhält­lich sein wird.

Die Basis­ver­sion des Nothing Phone (1) kostet rund 470 Euro. Mehr "Premium" heißt im besten Falle mehr Features und andere Kompo­nenten beim zweiten Nothing Phone. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Preise nach oben gehen.

Nothing Phone (2): Es dürfte wieder blinken

DNA des Nothing Phone (1) ist die Glyphen-Schnitt­stelle in der trans­parenten Rück­seite. Vermut­lich wird es auch dies­bezüg­lich wieder Elemente geben, die das neue Nothing Phone von den teils schnöden Rück­seiten anderer Smart­phone-Modelle abheben.

Die Wahr­schein­lich­keit ist zudem groß, dass das Nothing Phone (2) wie der Vorgänger ein 120-Hz-Display bekommt. Ein heißer Chip-Kandidat wäre der Snap­dragon 8 Gen 2. Um den Preis möglichst zu drücken, könnte es aber auch eine ältere Chip-Gene­ration sein.

Wir waren im vergan­genen Sommer im Telekom-Shop in der Kölner Innen­stadt beim Launch des ersten Nothing Phone dabei. Anschlie­ßend konnten wir das Smart­phone einem ausführ­lichen Test unter­ziehen. Alle Details zum Nothing Phone (1) finden Sie in einem sepa­raten Bericht.