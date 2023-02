Nothing Phone (2): Erste mögliche Specs durchgesickert

Wahr­schein­lich wird auch das Nothing Phone (2) wieder mit beson­deren Licht­effekten auffallen. Was unter der Haube stecken könnte, ist nun teil­weise bekannt.

Das Nothing Phone (1) soll keine Eintags­fliege werden, zum bereits ange­kün­digten Nothing Phone (2) gibt es jetzt weitere Details. Eine vertrau­ens­wür­dige Inter­net­seite hat von ihren Quellen diverse Spezi­fika­tionen der zweiten Gene­ration zuge­spielt bekommen. Ange­trieben werden soll das Smart­phone von einem noch nicht vorge­stellten Snap­dragon-Chip­satz der 8er-Serie. Entspre­chend handelt es sich um ein High-End-SoC. Mögli­cher­weise ein bevor­ste­hender Snap­dragon 8+ Gen 2? Ein 120-Hz-Display mit dyna­mischer Aktua­lisie­rungs­rate und einen größeren Akku soll es eben­falls geben. Die Markt­ein­füh­rung sei für das dritte Quartal 2023 geplant.

Mehr Infor­mationen zum Nothing Phone (2)

Möglicherweise wird das Nothing Phone 2 so effektreich wie sein Vorgänger (Foto)

Nothing Vergan­gene Woche kündigte Nothing-CEO Carl Pei das Nothing Phone (2) an. Weiter­füh­rende Angaben blieb uns die Führungs­kraft schuldig. MySmartPrice füllt nun zumin­dest teil­weise diese Lücke. Das häufig gut infor­mierte Portal will von einer anonymen Quelle Details über das nahende High-End-Handy erfahren haben. Alleine dass es sich um ein Ober­klas­semo­dell handeln soll, ist schon eine Neuig­keit, war der Vorgänger doch in der geho­benen Mittel­klasse verortet. Diesmal scheinen die Ambi­tionen größer zu sein.

Die Speer­spitze aus dem Hause Qual­comm soll das Nothing Phone (2) antreiben. Dabei handele es sich weder um den Snap­dragon 8+ Gen 1, noch den Snap­dragon 8 Gen 2. Ein heißer Kandidat wäre ein noch nicht ange­kün­digter Snap­dragon 8+ Gen 2. Die letzte Plus-Version wurde im Mai 2022 enthüllt. Zeit­lich käme ein Nach­folger wahr­schein­lich pünkt­lich für das Nothing Phone (2). Unter­stüt­zung soll das SoC von bis zu 12 GB RAM erhalten. Der Flash-Spei­cher sei 256 GB groß. Von einem 4500 mAh messenden Akku soll es auf einen 5000 mAh messenden Akku hoch gehen.

Display auf Flagg­schiff-Niveau

Smart­phones mit 120-Hz-Bild­schirmen gibt es bereits in der Mittel­klasse. Wich­tiger ist die Dynamik des Panels. Die Anzeige des Nothing Phone (2) konnte ledig­lich zwischen 60 Hz und 120 Hz wech­seln. Beim Nothing Phone (2) soll die dyna­mische Aktua­lisie­rungs­rate zwischen 1 Hz und 120 Hz liegen. Dadurch dürfte der Strom­ver­brauch deut­lich redu­ziert werden. Das zugrun­delie­gende Panel hat aber­mals eine AMOLED-Basis. Mit der Vorstel­lung des Nothing Phone (2) wird im dritten Quartal 2023 gerechnet. Dies entspräche den Monaten Juli bis September. Das Nothing Phone (1) wurde im Juli 2022 präsen­tiert.

Im Test des Nothing Phone (1) konnten wir uns durchaus für das Design-Handy begeis­tern.