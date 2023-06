Nothing Phone (2): Hersteller bestätigt Display und Updates

Das Nothing Phone (2) kommt. Der Hersteller rund um den OnePlus-Mitbe­gründer Carl Pei grenzte bereits den Zeit­raum der dies­jäh­rigen Neuver­öffent­lichung mit "Sommer 2023" ein. Das Wetter wird schöner, die Tempe­raturen steigen - nun dürfte es also bald soweit sein, bis es konkrete Infor­mationen bezüg­lich einer Keynote gibt.

Nothing bestä­tigte bereits den verbauten Prozessor im Phone (2), worum es sich um den Snap­dragon 8+ Gen 1 vom Hersteller Qual­comm handelt. Pei gab bereits in einem früheren Inter­view an, dass Nothing Phone (2) mehr Premium als den Vorgänger machen zu wollen. Der im Vergleich zum Nothing Phone (1) leis­tungs­stär­kere Prozessor dürfte in dieser Aussage einge­schlossen sein.

Nun teilt Nothing über seinen Twitter-Kanal weitere Neuig­keiten zum kommenden Smart­phone-Modell.

So lange bekommt das Nothing Phone (2) Updates

Das Nothing Phone 1 (Bild) bekommt bald einen Nachfolger

Bild: teltarif.de

Nothing gab in einem Tweet jüngst zu Proto­koll, wie lange das Nothing Phone (2) mit Soft­ware-Updates versorgt werden soll. Nutzer eines Nothing Phone (2) sollen demnach von drei Jahren Android-Updates und vier Jahren Sicher­heits­updates profi­tieren.

Im direkten Vergleich bieten andere Hersteller - die aber auch teil­weise länger im Geschäft sind - Soft­ware-Aktua­lisie­rungen für ihre Smart­phone-Modelle über einen längeren Zeit­raum.

Nothing Phone (2): So groß wird das Display

In einem weiteren Tweet verrät der Hersteller, wie groß das Display des Nothing Phone (2) wird und darüber hinaus, welche Kapa­zität der verbaute Akku hat. Während das Nothing Phone (1) eine Display-Diago­nale von 6,55 Zoll besitzt, verfügt der Nach­folger laut Nothing über ein Panel, das 0,15 Zoll größer ist, was einer Diago­nale von 6,7 Zoll entspricht.

Darüber hinaus wird ein größerer Akku einge­setzt, der eine um 200 mAh höhere Kapa­zität aufweist. Demnach wird das Nothing Phone (2) einen Akku mit 4700 mAh Kapa­zität besitzen (Nothing Phone (1): 4500 mAh).

Eine Beson­der­heit des Nothing Phone (1) ist die Glyphen-Schnitt­stelle mit LED-Streifen der trans­parenten Rück­seite. Darüber werden beispiels­weise bei einge­henden Benach­rich­tigungen Sound- und Licht­effekte erzeugt. Es ist zu erwarten, dass auch das Nothing Phone (2) mit einer ähnli­chen Lösung ausge­stattet ist.

Wenn Sie sich dafür inter­essieren, wie das Nothing Phone (1) unter anderem im Kame­ratest bei schlechten Licht­ver­hält­nissen abge­schnitten hat, können Sie dies und weitere Details zum Smart­phone-Modell in einem ausführ­lichen Bericht nach­lesen.