Nothing Phone (2): CEO bestätigt Flaggschiff-Prozessor

Nothing will noch in diesem Jahr das Phone (2) veröf­fent­lichen. Jetzt bestä­tigt der CEO, welcher Prozessor verbaut sein wird.

Smart­phone-Neuling Nothing brachte im vergan­genen Jahr das Nothing Phone (1) auf den Markt. Zu den Keyfea­tures zählen die blin­kende Rück­seite mit LED-Streifen und die Idee, ein Soft­ware-Ökosystem zu schaffen, das die Marken verschie­dener Hersteller nahtlos nutzbar macht.

Nothing kündigte bereits an, dass noch in diesem Jahr ein Nach­folger erscheinen wird. Der Termin steht bereits: Die Rede ist von Sommer 2023. Erst kürz­lich veröf­fent­lichte die Firma rund um den OnePlus-Mitbe­gründer Carl Pei ein Teaser zum Nothing Phone (2). Dieses zeigt eine neue Taste, über deren Funk­tio­nalität bislang noch nichts bekannt ist.

Pei verkün­dete bereits, dass das Nothing Phone (2) im Vergleich mit dem Vorgänger mehr Premium werden soll. Auch darüber war bislang nichts bekannt. Jetzt twit­terte der CEO, welchen Prozessor das Nothing Phone (2) bekommen wird.

Nothing Phone (2) mit Snap­dragon-Chip

Teaser zum Nothing Phone (2)

Bild: Nothing

Nothing Phone (2) Datenblatt

[ Snapdragon bestätigt ]

] Mögliche Daten

Gerücht

Im vergan­genen Jahr wurde das Nothing Phone (1) mit dem Snap­dragon 778G+ gelauncht. Dabei handelt es sich um einen Qual­comm-Chip der geho­benen Mittel­klasse. Im aktu­ellen Tweet von Carl Pei, den wir unten einge­bunden haben, bestä­tigt der Nothing-Kopf, dass das Phone (2) mit dem "Snap­dragon 8+ Gen 1" ausge­stattet sein wird.

Mitt­ler­weile gibt es von dem Prozessor einen Nach­folger namens "Snap­dragon 8 Gen 2". Dieser ist vornehm­lich in aktu­ellen Ober­klasse-Smart­phones zu finden. Nichts­des­totrotz ist ein Smart­phone mit Snap­dragon 8+ Gen 1 weiterhin ein leis­tungs­starkes Gerät. Es kann vermutet werden, dass Nothing mit der Wahl einer "älteren" Chip-Gene­ration nicht zu stark an der Preis­schraube drehen will. Die Basis­ver­sion des Nothing Phone (1) kostet rund 470 Euro. Es wird zwar erwartet, dass der Nach­folger teurer werden wird. Aller­dings dürfte der Einstiegs­preis sich dennoch deut­lich von Flagg­schiff-Modellen wie dem Samsung Galaxy S23 unter­scheiden.

Weitere Ausstat­tungs­merk­male?

Über die weitere Ausstat­tung des Nothing Phone (2) ist noch nicht viel bekannt. Vermut­lich wird es wieder ein Display mit 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate geben, unter Umständen auch in derselben Größe wie das des Nothing Phone (1), das eine Diago­nale von 6,55 Zoll besitzt.

Um erneut aus der Masse heraus­zuste­chen, könnte es auch wieder die Glyphen-Schnitt­stelle auf der Rück­seite erhalten. Was die des Vorgän­gers kann und weitere Details zum Nothing Phone (1) lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht zum Smart­phone.

