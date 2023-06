Renderbilder des Nothing Phone (2) sind womöglich gefälscht

Es gibt einen ersten Blick auf das Nothing Phone (2). Oder etwa doch nicht? Ein in der Regel zuver­läs­siger Infor­mant fertigte Render­bilder des Handys an. Kurz darauf meldete sich Carl Pei, der Chef von Nothing, mit einem skep­tisch stim­menden Tweet zu Wort. „F a k e“, lautet die Botschaft des CEO. Anwender wollten wissen, ob er sich auf die neuen Render­bilder des Phone (2) bezieht. Pei kommen­tierte seinen Beitrag aller­dings nicht weiter. Falls das Mate­rial doch authen­tisch sein sollte, hat sich das Design kaum geän­dert.

Angeb­liche Render­bilder des Nothing Phone (2)

So soll das Nothing Phone (2) aussehen

@OnLeaks / smartprix

Im Juli 2022 kam das Nothing Phone (1) auf den Markt. Der Nach­folger des Effekt-Smart­phones steht vor der Tür. Von diesem gibt es jetzt poten­zielle Render­bilder. Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks ist ein renom­mierter Bran­chen­insider. Seit vielen Jahren veröf­fent­licht er Grafiken von Mobil­geräten vor deren Enthül­lung. Seine Tref­fer­quote ist ziem­lich hoch, er gilt als vertrau­ens­wür­diger Infor­mant. Infol­gedessen wird Mate­rial von ihm gerne von den Medien, so auch uns, aufge­griffen. In Koope­ration mit smart­prix hat @OnLeaks zahl­reiche Render­bilder des Nothing Phone (2) veröf­fent­licht. Links Phone (2), rechts Phone (1)

@OnLeaks / smartprix Das darge­stellte Handy sieht dem Nothing Phone (1) zum Verwech­seln ähnlich. Sogar das Hinter­grund­bild des Displays ist iden­tisch. Hemmer­stoffer beteuert, die Grafiken auf Basis von CAD-Dateien des Herstel­lers ange­fer­tigt zu haben, welche er selbst sichten konnte. Er macht auf subtile Ände­rungen der Rück­seite aufmerksam. So scheint es jetzt einen Dual-LED-Blitz zu geben. Das große Licht­ele­ment präsen­tiert sich zudem mit Lücken. Beim Nothing Phone (1) ist das Glyph-Modul unter­bre­chungs­frei gestaltet. Außerdem wurde die Anzahl und die Posi­tio­nie­rung der Schrauben verän­dert. Vorder- und Rück­seite des Nothing Phone (2) sollen leicht abge­rundet sein.

Macht Carl Pei auf eine Fälschung aufmerksam?

Wie eingangs bereits erwähnt sorgt ein Tweet des Nothing-CEO für Kopf­zer­bre­chen. Ohne weiteren Kontext twit­terte die Führungs­kraft „F a k e“. Es häufen sich die Kommen­tare unter seinem Beitrag. Dennoch scheint es der Geschäfts­mann nicht für nötig zu halten, auf diese zu reagieren. Die meisten Nutzer gehen davon aus, dass Pei sich mit seiner Aussage auf die kürz­lich publi­zierten Render­bilder des Nothing Phone (2) bezieht. Viele Fans wären sogar enttäuscht, sollte sich das Mate­rial doch als legitim heraus­stellen. Haupt­säch­lich befürchten poten­zielle Käufer, dass das Handy erneut nur zwei Kameras hat und ein Tele­foto-Objektiv fehlt. Spätes­tens bei der Präsen­tation im Juli erhalten wir Gewiss­heit.

