Leak: So teuer soll das Nothing Phone (2) werden

Ein fran­zösi­sches Magazin veröf­fent­licht, was das Nothing Phone (2) dort­zulande angeb­lich kosten soll, und das ist gar nicht mal so wenig.

Am Dienstag, dem 11. Juli, 17:00 Uhr, wird Nothing sein zweites Smart­phone vorstellen. Ein fran­zösi­sches Magazin will jetzt schon die Preise für den Newcomer in Erfah­rung gebracht haben.

Trubel um vermeint­lich gefälschte Rende­rings

Vorab hatte es bereits reich­lich Trubel um das Nothing Phone (2) gegeben. So hatte ein eigent­lich zuver­läs­siger Tipp­geber Render­bilder geteilt, auf denen das neue Smart­phone dem alten zum Verwech­seln ähnlich sieht. Kurz darauf meldete sich der Nothing-Gründer Carl Pei mit einem Tweet zu Wort, der ledig­lich die Botschaft „F a k e“ enthielt. Nutzer und Medien fragten sich, ob er sich damit auf die zuvor veröf­fent­lichten Entwürfe beziehen könnte. Pei schwieg sich jedoch zu dem Thema aus. So könnte das Nothing Phone (2) aussehen (Renderings sind womöglich gefälscht)

@OnLeaks / smartprix

Teaser-Plakat wirft weitere Fragen auf

Fragen wirft auch das Teaser-Plakat mit dem Launch-Datum auf, das zum einen eine Glyph-Beleuch­tung und zum anderen die Arme eines Kraken zeigt. Während die Beleuch­tung darauf hindeuten dürfte, dass das Nothing Phone (2) ebenso wie das erste Modell mit einer durch­sich­tigen Rück­seite mit darun­ter­lie­genden LED-Streifen auf den Markt kommt, könnten die Oktopus-Arme ein Hinweis auf den Einsatz eines Snap­dragon 8+ Gen 1 sein, der ja bekannt­lich mit acht Kernen arbeitet, während im Phone (1) noch ein Snap­dragon 778G+ 5G werkelt; schließ­lich hatte Carl Pei bereits ange­kün­digt, das Nothing Phone (2) mehr Premium als den Vorreiter machen zu wollen. Der CEO hatte auch verraten, dass sowohl das Display als auch der Akku an Größe gewinnen werden.

Leak könnte auf deut­lichen Preis­anstieg hindeuten

Inwie­weit die Upgrades jene stolzen Preise recht­fer­tigen, die das Magazin Dealabs für den fran­zösi­schen Markt heraus­gefunden haben will, ist frag­lich. Dem Bericht zufolge soll das Nothing Phone (2) mit einem 256 GB großen Flash-Spei­cher in Frank­reich 729 Euro kosten und in den Farb­tönen Weiß und Schwarz erhält­lich sein. Mit einem 512 GB fassenden internen Spei­cher soll es mit stolzen 849 Euro zu Buche schlagen. Wenn Nothing es so wie beim Vorgänger hält, könnte das 256-GB-Modell in Kombi­nation mit 8 GB RAM kommen, während die 512-GB-Vari­ante einen 12 GB großen Arbeits­spei­cher ihr Eigen nennt.

Zum Vergleich: Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung für das 8-GB/256-GB-Modell des Nothing Phone (1) lag beim Markt­start bei 499 Euro, während Nothing für die Vari­ante mit 12 GB und 512 GB hier­zulande 549 Euro verlangt hat, was einen deut­lichen Preis­anstieg für den Newcomer bedeuten würde.

Die Preis­angaben für das Nothing Phone (2) sind mit Skepsis zu betrachten, da sie noch nicht von offi­zieller Seite bestä­tigt wurden. Darüber, ob das neue Nothing Phone (2) in Deutsch­land ebenso teuer sein wird wie in Frank­reich, gibt es dementspre­chend auch noch keine Angaben.

So heißt es abwarten bis zu einer (eher unwahr­schein­lichen) Vorab­bestä­tigung seitens des Herstel­lers oder bis zum bald statt­fin­denden Launch-Event.

Apple erwei­tert seinen Selbst­repa­ratur-Service auf weitere iPhone-Modelle. Welche das sind, erfahren Sie in einem anderen Artikel.